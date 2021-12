Montaño Jr. dejará de lado a la Bicolor: “Tengo claro que voy a jugar por Colombia”

El nombre de Jhonnier Montaño es muy recordado en Alianza Lima y Sport Boys, jugador colombiano que destacó en ambos clubes. Ahora, el hijo del exvolante, Jhonnier Montaño Jr., busca ganarse un lugar en el mundo del fútbol luego de dejar Deportivo Municipal y partir a España. El exfutbolista del cuadro edil, que tiene doble nacionalidad (peruana y colombiana), reveló en una entrevista que finalmente defenderá los colores del país cafetero.

En conversación con Radio Ovación, Montaño Jr. lamentó el hecho de no ser tomado en cuenta por la selección peruana, y resaltó el interés que mostraba el combinado colombiano.

“Tengo claro que voy a jugar por Colombia. En su momento me ofrecí a jugar por Perú, pero creo que en la selección colombiana están pendientes de mí, me llaman, me preguntan cómo voy y estoy muy contento. Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero cuando no se dio y me llaman a la Selección colombiana, fue que me decidí al 100%”, manifestó el joven futbolista.

Por otro lado, Jhonnier Montaño Jr. habló sobre su actualidad en el Huesca de España y su crecimiento como futbolista. Detalló que lo han hecho jugar en diferentes posiciones en la zona de ataque.

“Estoy muy feliz con el grupo humano que estoy trabajando en España (club Huesca) y estoy demasiado contento con ese gran paso que he dado en mi carrera. Soy un jugador que se ha movido por todo el frente de ataque, me han estado poniendo de ‘9′, de extremo y hasta hace poco antes del parón he estado jugando de ‘10′”