A Cueva no le gusta esto: Gianluca Lapadula cantó “Fly me to the moon” por Año Nuevo

Gianluca Lapadula es uno de los peruanos más queridos a nivel nacional gracias a sus nobles gestos y a su actitud dentro del campo de juego, donde el futbolista de 31 años ha demostrado su compromiso por la Bicolor con goles y mucha entrega. Hoy, ‘Lapagol’ volvió a ser noticia por sus celebraciones por Año Nuevo y ahora se ha viralizado un video suyo cantando “Fly me to the moon” del recordado Frank Sinatra.

Números de Lapadula este 2021

‘Lapagol’ marcó 19 goles en todo el año entre Serie A, B y selección peruana; asimismo, es el máximo artillero de la Segunda División italiana con 10 anotaciones y su equipo, Benevento, es quinto de la tabla de posiciones y se ubica en la zona de los play offs.

Primer gol de Lapadula con Perú

Su primer tanto con la selección peruana se dio durante el encuentro ante Ecuador por la Copa América 2021. El ‘Bambino’ recibió un pase de Christian Cueva para anotar el primero de los tantos que le valieron a Perú para empatar con la Tri 2-2.

Próximos partidos de la selección peruana

Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán un calendario repleto de partidos para enero. Primero disputarán dos amistosos ante Panamá y Jamaica, estos encuentros están pactados para el 16 y 20 de enero, respectivamente. Ambos cotejos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional.

Ocho días después, la Bicolor tendrá que viajar a Barranquilla para enfrentar a Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por las Eliminatorias Qatar 2022 desde las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana). Posteriormente, recibirán a Ecuador el 1 de febrero, en Lima, para culminar con la jornada doble.

Cierre de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022

Por la fecha 17, Perú disputará otro duelo de vital importancia ante Uruguay, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, el 24 de marzo. Cerrará su participación contra Paraguay, en el Estadio Nacional, el 29 del mismo mes.