DT del Getafe se rinde a Florentino: El Real Madrid tiene al mejor presidente de la historia

El Real Madrid se medirá el próximo domingo 2 de febrero ante el Getafe por la decimonovena jornada de LaLiga Santander. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán un duro encuentro en su visita al estadio Alfonso Pérez a las 8.00 a. m. (hora peruana). El técnico del equipo local, Quique Sánchez, en conferencia de prensa previo al duelo, destacó el trabajo de su rival en lo que va de temporada.

“El Real Madrid es un equipo que ha estado muy bien toda la temporada , tiene a los mejores chicos jóvenes de la competición, tiene jóvenes que son muy titulares, vienen trabajando muy bien en la confección de juego, trato de sus jugadores más expertos, reparto de minutos es algo que lo llevan bien”, dijo el DT español.

Asimismo, alagó la conducción del mandamás del elenco que viste de blanco, Florentino Pérez, y lo que representa su adversario del fin de semana.

“Como club, es uno que siempre infunde respeto, me parece que tiene al mejor presidente de la historia, y eso que hemos querido mucho a Bernabéu” , agregó, según cita el diario Marca.

Florentino Pérez vive su segunda etapa como presidente del Real Madrid desde el 2009. Foto: AFP

La COVID-19 en la liga española

El virus, con su nueva ola en Europa, ha causado que varios futbolistas dieran positivo. Ante ello, Sánchez confía en su plan, así cambien los deportistas que salten al campo.