¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Mallorca por LaLiga Santander?

Barcelona vs. Mallorca se verán las caras este domingo 2 de enero del 2022 por la jornada 19 de LaLiga de España. Este cotejo tiene como hora establecida a las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrás sintonizarlo por ESPN y Star +. Asimismo, puedes vivir el minuto a minuto con la cobertura especial de La República Deportes.

El elenco culé llega a este partido con muchas bajas, entre ellas están: Sergio Busquets, Dani Alves, Pedri, Ansu Fati y Gavi. Los jugadores azulgranas en duda para este duelo son Depay y Dembélé.

Por su parte, Mallorca llega a este compromiso con casi todos los habituales titulares para el choque que cierra la jornada del domingo. Solo es baja de los titulares Raíllo, lesionado de larga duración.

FC Barcelona vs. Mallorca: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? Domingo 2 de enero del 2022. ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En dónde juegan? Estadio Visit Mallorca Estadi ¿En qué canal? ESPN y Star +

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Mallorca?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido FC Barcelona vs. Mallorca?

El duelo entre Barcelona vs. Mallorca podrá ser visto a través de la señal de por Star+. Para poder disfrutar del encuentro ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible. Asimismo, el encuentro también podrá ver por la señal de ESPN.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Mallorca online, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura de este compromiso vía La República Deportes.

FC Barcelona vs. Mallorca: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Piqué, Araújo, Mingueza; Nico, De Jong, Riquie Puig; Akhomach, Jutglá, De Jong.

¿Dónde se jugará el partido FC Barcelona vs. Mallorca?

El partido de Barcelona vs. Mallorca se jugará en el estadio Visit Mallorca Estadi, ubicado en Palma de Mallorca.