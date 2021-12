¡Te amaré por siempre! Jefferson Farfán y su conmovedor mensaje dedicado a su abuelita

En las últimas horas se conoció la lamentable notica que el futbolista Jefferson Farfán sufrió con la pérdida de su abuela paterna. A través de las redes sociales, el jugador de Alianza Lima informó sobre el deceso de ‘Mamá Rosa’, como llamaba de cariño a su abuela.

Tras hacerse pública la noticia, la ‘Foquita’ uso su cuenta de Instagram para dedicarle un conmovedor mensaje a la mujer que lo acompañó durante algunos pasajes de su vida.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes, nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes”, se lee en las primeras lineas de la publicación.

“Hoy me toca vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. ÉL la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias, Mamá Rosa por los momentos vividos, descansa en paz. Te amaré por siempre”, concluye el mensaje.

FPF lamenta el deceso

Luego que el último jueves el futbolista Jefferson Farfán se enterará sobre la muerte de su abuelita, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así como el club Alianza Lima, se pronunciaron en sus redes sociales y mostraron su apoyo al delantero de la selección peruana.

“La FPF lamenta el sensible fallecimiento de la señora Rosa Farfán, abuela de Jefferson Farfán, futbolista de nuestra selección. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Estamos contigo, Jefferson!“, comunicó la FPF.