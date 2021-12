Tuchel respondió con severidad a Lukaku ante su inconformidad en el Chelsea

El pasado miércoles 29 de diciembre, Chelsea empató 1-1 ante el Brighton y perdió más terreno en la lucha por el título de la Premier League , ya que el Manchester City sigue imparable y en lo más alto de la tabla. Romelu Lukaku volvió a aparecer para su equipo anotando un tanto, pero no alcanzó para que los blues ganaran el partido.

El artillero belga, un día después del partido, brindó declaraciones para el medio SkySports, en las que manifestó su descontento e inconformidad en el cuadro londinense, sobre todo, por el cambio de sistema. Además, aseguró que desea volver a vestir la camiseta del Inter de Italia, elenco con el cual salió campeón la temporada pasada luego de triunfar en la Serie A.

“No estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal (…) Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter” , dijo Lukaku.

La respuesta de Tuchel a Romelu

Ante las palabras del artillero, Thomas Tuchel, director técnico del club, fue claro y directo para responder: “Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos” , comentó el estratega.

“No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham” , agregó el extécnico del Borussia Dortmund, según apunta Marca.

Tuchel y Lukaku coinciden por primera vez en un equipo. Foto: AFP

