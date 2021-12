Manchester United vs. Burnley EN VIVO ONLINE: minuto a minuto por la Premier League

Manchester United vs. Burnley EN VIVO se miden este jueves 30 de diciembre en el Old Trafford por la vigésima fecha de la Premier League 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 3.15 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Manchester United vs. Burnley EN VIVO: TRANSMISIÓN ONLINE

Manchester United vs. Burnley EN VIVO ONLINE: minuto a minuto

Manchester United vs. Burnley EN VIVO ONLINE: alineaciones confirmadas

Manchester United : De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Matic, Sancho, Greenwood, Cavani y Cristiano Ronaldo.

: De Gea, Wan Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw, McTominay, Matic, Sancho, Greenwood, Cavani y Cristiano Ronaldo. Burnley : Hennessey, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil, Lennon y Wood.

Manchester United vs. Burnley: la previa

Manchester United vs. Burnley: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Burnley Fecha Jueves 30 de noviembre Hora 3.15 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Estadio Old Trafford

Manchester United vs. Burnley: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Matic, Fred; Rashford, Sancho, Cavani y Cristiano Ronaldo.

Burnley: Nick Pope; Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Johann Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil, Matej Vydra, Chris Wood.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Burnley?

En horario peruano, Manchester United vs. Burnley se jugará a las 3.15 p. m. Revisa aquí el horario según tu país.

Perú: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Estados Unidos: 3.15 p. m. (ET) / 12.15 p. m. (PT)

México: 2.15 p. m.

Costa Rica: 2.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

¿En qué canales ver Manchester United vs. Burnley?

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Dónde VER EN VIVO Manchester United vs. Burnley vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Manchester United vs. Burnley: últimos partidos

¿Cómo seguir Manchester United vs. Burnley ONLINE?

Para que no te pierdas el Manchester United vs. Burnley por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Burnley?

Manchester United vs. Burnley se enfrentarán en el mítico estadio Old Trafford inaugurado el 19 de febrero de 1910 y con capacidad para albergar a 76.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Premier League