Lukaku revela que no está cómodo en Chelsea y desea volver al Inter

Romelu Lukaku fue uno de los mejores jugadores de la temporada 2019/20 y con sus goles y grandes actuaciones el Inter de Milán puso fin al monopolio de la Juventus en la Serie A. Sin embargo, contra todo pronóstico, decidió marcharse del club y eligió fichar por el Chelsea por segunda vez en su carrera, pues estuvo entre 2011 y 2021.

El delantero belga llegó con las credenciales de ser la nueva estrella y cara del elenco blue, que fue campeón de la Champions League. No obstante, primero lo detuvo una lesión y luego no pudo adaptarse totalmente en el equipo dirigido por Thomas Tuchel; asimismo, no ha tenido la temporada esperada y le está costando jugar.

Romelu Lukaku fue la figura del Inter en el 2020/21. Foto: AFP

“Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, sostuvo Lukaku, quien ha anotado solamente siete goles en estos seis primeros meses con el Chelsea.

Del mismo modo, reveló que le gustaría volver algún día a Italia y jugar por el Inter nuevamente. También hizo un mea culpa sobre su abrupta salida y pidió perdón a los hinchas neroazzurri por marcharse de la forma en que lo hizo.

Inter conquistó su título 19 de la Serie A. Foto: AFP

“No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, señaló.

Finalmente, dio un nuevo mensaje sobre su salida del Inter: “Debió ser distinta. Son cosas que se quedarán para siempre. Quiero pedir perdón a los aficionados”, agregó.