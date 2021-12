VER Comunicaciones vs Malacateco: EN VIVO final de la Liga Nacional Guatemala

ONLINE Comunicaciones vs Malacateco EN VIVO se enfrentan este jueves 30 de diciembre la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Nacional Guatemala, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Santa Lucía. El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de Claro Sports. Para que no te pierdas este partido, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Comunicaciones vs. Malacateco: alineaciones probables

Malacateco: Franclin Barrios, Sixto Betancourt, Carlos de León, Wilmer Garcia, Fredy Hurtado, Rafael Lezcano, José Longo, Fredy López, Luis Morán, Manuel Moreno, Anillel Porras.

Comunicaciones: Javier Irazún, Robin Betancourth, Abraham Carreño, Carlos Castrillo, Alexander Larín, Maximiliano Lombardi, Rafael Morales, Rubén Morales, Rodrigo Saravia, Michael Umaña, Jorge Vargas.

Comunicaciones vs. Malacateco: ficha del partido

Partido Comunicaciones vs. Malacateco ¿Cuándo juegan? Jueves 30 de diciembre ¿A qué hora? 12.00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santa Lucía ¿En qué canal? Claro Sports

¿A qué hora juega Comunicaciones vs. Malacateco?

La transmisión del encuentro entre Comunicaciones vs. Malacateco EN VIVO empezará a partir de las 12.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Guatemala: 11.00 a. m.

Colombia: 12. 00 p. m.

Ecuador: 12:00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 2.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos:1.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 2. 00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Comunicaciones vs. Malacateco EN VIVO?

El encuentro Comunicaciones vs. Malacateco EN VIVO estará a cargo de Claro Sports, canal que también pasará el duelo en Sudamérica y otros países de Centroamérica.

Argentina: Claro Sports, Marca Claro

Bolivia: Claro Sports, Marca Claro

Chile: Claro Sports, Marca Claro

Colombia: Claro Sports, Marca Claro

Costa Rica: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

Ecuador: Claro Sports, Marca Claro

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

México: Fox Sports App, Claro Sports, Fanatiz Mexico, Marca Claro, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

Panamá: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, Fox Sports App

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro

Perú: Claro Sports, Marca Claro

Uruguay: Claro Sports, Marca Claro

Venezuela: Claro Sports, Fox Sports App, Marca Claro, Fox Sports 2 Cono Norte

Estados Unidos: FOX Sports App, Fox Sports 2, Foxsports.com, FOX Deportes.

¿Cómo ver Comunicaciones vs. Malacateco ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Comunicaciones vs. Malacateco por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.