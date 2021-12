Dembélé pidió una impresionante cantidad de dinero para renovar con el Barcelona

Por el momento, no hay acuerdo entre el FC Barcelona y Ousmane Dembélé. Incluso los principales medios europeos han señalado que la última reunión que sostuvieron ambas partes fue tensa y parece que no llegarán a buen puerto debido a las exigencias económicas del futbolista francés, quien no piensa en la delicada situación financiera en la que se encuentra el conjunto azulgrana.

De acuerdo a TV3, el representante de Dembélé, Sissoko, le habría pedido al presidente Joan Laporta 30 millones de euros brutos por temporada , cifra altamente superior a la que percibe actualmente, más variables en función a partidos jugados. Además, revelan que ambas partes pidieron 15 millones para el agente y 30 millones en concepto de prima de renovación para Ousmane.

Una propuesta, según informó Mundo Deportivo, “totalmente fuera de las posibilidades” del FC Barcelona. Este mismo medio aseguró que en principio, la institución azulgrana le puso sobre la mesa un contrato con una ficha más reducida que la actual pero con incentivos en función de su rendimiento. Finalmente esta fue desestimada.

Días claves para la renovación de Dembélé

El delantero francés culmina contrato con los culés en junio próximo y puede empezar a negociar el 1 de enero con cualquier club. Ante la posibilidad que Ousmane se vaya libre a otro equipo, el FC Barcelona empezó las conversaciones para seguir contando con el exjugador del Borussia Dortmund. Sin embargo, no hay humo blanco.

Situación que podría cambiar en los siguientes días, sobre todo porque el entrenador Xavi Hernández dejó en claro que quiere contar con el ‘Mosquito’ para el resto de la temporada y la que viene.