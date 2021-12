¿Cruzará el charco? Julián Álvarez llegaría a gigante de la Premier League

Fue la gran figura del último título de River Plate y a punta de goles despertó el interés de los clubes más galardonados del fútbol europeo. Con apenas 21 años, Julían Álvarez anotó 23 veces en los 53 partidos que disputó esta temporada. Este rendimiento le sirvió para volverse pieza fundamental en el esquema de Marcelo Gallardo

Su buena performance estaría a punto de rendirle frutos. En las últimas horas el diario Sport de España ha revelado que el delantero habría despertado un serio interés del Manchester United. Los diablos rojos incluso estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del atacante.

Según se pudo conocer, River Plate habría establecido la cuota de rescisión de Álvarez en 20 millones de dólares y no estaría a dispuesto a negociar por menos. Desde Old Trafford no ven esta cifra como una dificultad. Consideran un monto razonable para una inversión a futuro que podría rendirle frutos.

PUEDES VER: Los nombres que sumó Gareca a la selección peruana en el 2021 con miras a Qatar 2022

Los red devils buscarían hacerse con los servicios de Julián Álvarez cuanto antes pues es muy probable que Edinson Cavani y Anthony Martial salgan del club en el mercado de invierno. El citado medio también señaló que el representante del jugador viajará a Inglaterra para estudiar con detenimiento la oferta del gigante de Manchester.