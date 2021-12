¿A qué hora y donde ver Manchester United vs. Burnley EN VIVO por la Premier League?

El partido entre Manchester United vs. Burnley será uno de los encuentros más sonados de la liga inglesa, llamada oficialmente Premier League. El cotejo se jugará este jueves 30 de diciembre en el estadio Old Trafford por la fecha 20 de este campeonato. Este juego podrá verse vía streaming por la señal de Star+, y también por medio de la televisión por ESPN. Los red evils han empatado 1-1 con Newcastle United, lo que provocó la furia del entrenador Ralf Rangnick, ya que se encuentran en el séptimo puesto con 28 unidades, algo que no agrada para nada al líder del equipo, Cristiano Ronaldo. Se sabe, además, que Lindelof (coronavirus), Paul Pogba (lesión) y Bruno Fernandes (suspensión) son las ausencias de Manchester United para el encuentro ante Burnley.

En la presente nota sabrás cómo poder ver este partido, en qué horarios y canales, además de las probables alineaciones que tendrá este importante partido, del cual los diablos rojos deben sacar lo mejor de sí.

Manchester United vs. Burnley: ficha del partido

Premier League-Fecha 20 Manchester United vs. Burnley Día Jueves 30 de diciembre Hora 3.15 p. m. (hora peruana) Lugar Estadio Old Trafford Canal ESPN y Star+

¿A qué hora juega Manchester United vs. Burnley?

Estos son los horarios en los que podrás ver este partido de la Premier League:

Perú: 3.15 p. m.

Ecuador: 3.15 p. m.

Colombia: 3.15 p. m.

Estados Unidos: 3.15 p. m. (ET) / 12.15 p. m. (PT)

México: 2.15 p. m.

Costa Rica: 2.15 p. m.

Bolivia: 4.15 p. m.

Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay: 5.15 p. m.

Chile: 5.15 p. m.

Brasil: 5.15 p. m.

Uruguay: 5.15 p. m.

Argentina: 5.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Burnley?

Las siguientes señales son las que transmiten este partido:

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Dónde ver Manchester United vs. Burnley EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes la opción de disfrutar el partido a través de la televisión, tienes la opción de poder seguirlo por la web a través de La República Deportes, con todas las alineaciones, incidencias, anotaciones y posibles faltas en el encuentro.

Manchester United vs. Burnley: alineaciones probables

Manchester United: David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Scott McTominay, Jadon Sancho, Donny Van de Beek, Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani.

Burnley: Nick Pope, Matthew Lowton, Ben Mee, James Tarkowski, Charlie Taylor, Johann Berg Gudmundsson, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Maxwell Cornet y Chris Wood.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Burnley?

Manchester United vs. Burnley se enfrentarán en el mítico estadio Old Trafford inaugurado el 19 de febrero de 1910 y con capacidad para albergar a 76.000 espectadores.