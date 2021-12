Valencia se suma a los clubes de LaLiga con brotes de contagios por COVID-19

El Valencia, uno de los pocos cuadros de LaLiga Santander que no había presentado casos positivos en el regreso a los entrenamientos, informó este miércoles que cuatro integrantes del primer equipo están contagiados, por lo cual ya fueron puestos en aislamiento.

“En las últimas horas el Valencia CF ha realizado test antígenos y PCR a los jugadores y el staff técnico para la vuelta del equipo al trabajo. Las pruebas han detectado cuatro positivos por COVID-19 en la primera plantilla, todos ellos ya han sido aislados y están en proceso de recuperación”, refiere el comunicado publicado en las redes sociales.

El club no reveló los nombres de los afectados; no obstante, se conoce que el resto de futbolistas que no presentaron problemas se sumaron a la práctica. El conjunto che se prepara para su cotejo contra el Espanyol este 31 de diciembre como parte de la reanudación del campeonato español.

Valencia era uno de los pocos clubes que no había presentado casos positivos. Foto: Valencia CF

Clubes con brotes de contagio por COVID-19 en LaLiga

Otros equipos que comunicaron recientemente sobre nuevos casos de COVID-19 son el FC Barcelona y Real Madrid. El conjunto blaugrana añadió tres bajas más a las cuatro que ya había anunciado un día antes, en tanto que los merengues confirmaron también cuatro incidencias.

Hasta el momento, solo Villarreal, Granada, Atlético de Madrid, Getafe y Alavés se mantienen como las únicas escuadras sin infectados en sus planteles. Pese a que los casos van en aumento con el pasar de los días, la prensa española todavía no ha reportado propuestas para aplazar alguno de los próximos encuentros.