Universitario de Deportes: María José Cáceres anunció su retiro del fútbol a sus 25 años

María José Cáceres cuelga los chimpunes. La capitana de Universitario de Deportes, mediante sus redes sociales, comunicó su retiro del fútbol. La defensora ha sido una de las principales jugadoras en el cuadro crema a lo largo de los últimos años. Uno de sus títulos más recordados en tienda crema fue la copa nacional ganada frente a Amazon Sky, en el estadio Olímpico de San Marcos, en 2019.

“Es difícil saber por dónde empezar... Un sueño que comenzó cuando era niña y que, con mucho trabajo y sacrificio, se hizo realidad. Siento que gran parte de lo que soy se lo debo al fútbol a nivel profesional y también en lo personal” , comienza la misiva de Cáceres.

“A mis 25 años considero que es el momento de dar un paso al costado. Voy a comenzar una etapa diferente, con nuevos proyectos y mucho crecimiento personal y a veces hay que dejar cosas que amamos para seguir avanzando” , añadió la defensora.

María José Cáceres tiene cuatro años en Universitario. Foto: composición Fabrizio Oviedo/GLR

Asimismo, en la misiva comentó que se siente orgullosa por su trayectoria y de haber estado presente en el crecimiento del fútbol femenino en el país. Además, agradeció a sus seres queridos y a todo el conjunto crema por su desarrollo deportivo.

También en el escrito envió un mensaje a todos los hinchas merengues: “Sigan luchando para que realmente trabajen por el club, porque los valores y el respeto no son negociables. Sin más que decir, me toca seguir volando, y con mucho sacrificio, esfuerzo y dedicación voy a conseguir todo lo que me proponga”, finalizó María José.

Cáceres podría seguir ligada al fútbol ya que cuenta con licencia C de entrenadora. Ella puede capacitar a más niñas que, como ella, sueñan con ser futbolistas. Además, cuenta con la carrera de Educación Física.

La carta completa de María José Cáceres