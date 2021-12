Fichajes sin mayor brillo: ¿le alcanzará a los rimenses para pelear la Copa Libertadores?

Incertidumbre. A pocas semanas de cerrar el año y con el inicio de la Liga 1 Betsson 2022 a la vuelta de la esquinas, los clubes vienen reforzándose de la mejor manera para afrontar las diversas competiciones. Sin embargo, llamó la atención que Alianza Lima y Sporting Cristal, últimos finalistas del torneo peruano, no hayan realizado grandes incorporaciones a diferencia de otros años.

Hasta el momento el equipo de Roberto Mosquera anunció el fichaje del colombiano John Jairo Mosquera, hecho que desató una serie de críticas en redes sociales y que, inclusive, ocasionó una respuesta del propio entrenador.

John Jairo Mosquera llega para reemplazar a Marcos Riquelme. Foto: composición/Liga 1/AFP.

El experimentado técnico defendió al futbolista de 33 años y arremetió contra aquellos que se expresaron de forma ofensiva. Asimismo, hizo un llamado para que “critiquen con altura, podemos hacer reflexionar que están en el club equivocado, porque después nos piden que le ganemos a los equipos grandes, cuando están dudando de nuestra condición de ser humano. Cuando me dicen que no soy íntegro y he venido para ayudar a Innova a vender jugadores ”.

Si bien los Celestes cerraron la llegada de Leandro Sosa, Juan Sánchez y Fernando Pacheco, el principal cuestionamiento recae en la necesidad de contar con jugadores que marquen la diferencia y permitan competir a nivel internacional. El uruguayo llega procedente de Ayacucho FC, el segundo es un juvenil ecuatoriano que llega como una apuesta y el extremo peruano no logró consolidar en el fútbol brasileño.

El sinsabor de la última eliminación en Copa Libertadores sigue presente entre los aficionados. A pesar de ubicarse en el tercer lugar de su grupo, quedó la impresión de que se pudo lograr avanzar a la siguiente instancia y no conformarse con la Copa Sudamericana. No obstante, en dicho certamen cayeron ante Peñarol en los cuartos de final, el último club nacional que llegó a esta instancia fue la Universidad César Vallejo en el 2014 , y nuevamente volvieron los cuestionamientos sobre la falta de jerarquía en el plantel.

Recordemos que luego de la eliminación ante los uruguayos el director deportivo rimense sostuvo en Radio Ovación que uno de los objetivos de la institución era apoyarse en la cantera. Algo que no cayó bien entre los seguidores, sobre todo porque tras la partida de Washington Corozo, duramente criticado y que ahora es voceado para llegar al Brasileirao, no se encontró un elemento capaz de reemplazarlo.

Hace unos días Roberto Mosquera manifestó que buscarán la Copa Libertadores, más allá de que el proyecto deportivo tenga planificado llegar a una final de esta competición en cinco años. Mientras tanto, a poco de iniciar una nueva edición del certamen continental, existen muchas dudas en relación a los refuerzos y si su aporte será suficiente para que una escuadra nacional vuelva a inscribir su nombre en los octavos de final después de 12 años.

La directiva del club en diversas ocasiones destacó que son una institución modelo y que apuntarán a lograr la tan ansiada Copa Libertadores. La polémica vuelve a despertar: ¿alcanzará con los fichajes en esta temporada?

Los números de los nuevos refuerzos de Sporting Cristal

El colombiano Mosquera es un viejo conocido del entrenador rimense. Ambos compartieron equipo en el Royal Pari de Bolivia entre el 2018 y 2019: el atacante marcó un total 23 goles en 46 partidos bajo las ordenes del técnico peruano. Por otra parte, en el 2021 su producción fue menor y anotó un total de 13 goles con camisetas de Always Ready y Deportivo Guabirá.

Fernando Pacheco arribó a Lima con la intención de encontrar regularidad y volver al extranjero. Tras su paso por el Fluminense, el cuadro brasileño lo cedió al Juventude y solo disputó 218 minutos repartidos en 16 cotejos.

El que llega con más minutos es el mediocampista Leandro Sosa, uruguayo que jugó casi todos los partidos de la Liga 1 con el elenco ayacuchano y registró cuatro dianas.