¿Cómo ver por Roja Directa el Chelsea vs. Brighton EN VIVO por la Premier League?

En la presente nota sabrás cómo ver por Roja Directa el Chelsea vs. Brighton EN VIVO. La Premier League regresa a las canchas luego de unas vacaciones navideñas, y traerá a dos gigantes del fútbol inglés que se van a enfrentar este miércoles 29 de diciembre a las 2.30 p. m. (hora de Lima, 7.30 p. m. hora de Inglaterra), en un encuentro que podrás ser visto por ESPN y a través del streaming por Star +, cadena que ya transmite otros encuentros de grandes ligas europeas.

La escuadra blue necesita los tres puntos para superar al Liverpool en la tabla de posiciones, mientras que las gaviotas del Brighton quieren acercarse a los puestos europeos.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Brighton?

Estos son los horarios en lo que podrás ver el partido alrededor del mundo.

México: 1.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p.m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Brighton?

El cotejo podrá ser visto por la señal de ESPN.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Chelsea vs. Brighton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Brighton online, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Chelsea vs. Brighton en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Chelsea vs. Brighton

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Chelsea vs. Brighton