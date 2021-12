¿Qué equipo se reforzó mejor con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores?

El 2021 está muy cerca de terminar, pero los equipos más tradicionales del Perú no esperaron el final del año para planificar su próxima temporada. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario disputarán la Copa Libertadores 2022 y buscarán pelear el título de la Liga 1.

Con la mira puesta en ambos torneos, estos tres equipos realizaron varias incorporaciones además de confirmar algunas salidas. Salvo algún fichaje sorpresa, estas escuadras tienen casi cerrado el plantel con el que afrontarán la próxima temporada.

¿Cómo se reforzaron los tres grandes?

Si algo hay que reconocer de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario es que todos conservaron a gran parte de su plantel 2021. Además continuarán los procesos bajo la dirección técnica de Carlos Bustos, Roberto Mosquera y Gregorio Pérez. Este detalle, aunque parezca pequeño, resulta importante en un torneo como la Libertadores. En el certamen continental el tiempo suele ser enemigo de los representantes peruanos.

Alianza Lima incorporó a Christian Ramos, Pablo Lavandeira y Darlin Leiton. El zaguero regresa a tienda blanquiazul después de nueve años tras un aceptable paso por la UCV y siendo titular en la selección peruana. Lavandeira, en tanto, defendió la camiseta de Ayacucho FC en 2021 y, aunque destacó por encima del resto del equipo, no supo hacerlo a nivel de la Liga 1.

Lavandeira pasó por la U en 2018 y 2019. Foto: Alianza Lima

Además los victorianos contrataron a Darlin Leiton y Piero Vivanco. El primero llega desde Independiente del Valle sin ser titular indiscutible, mientras que el segundo podría ser prestado a otro equipo peruano al igual que Franco Zanelatto.

Universitario realizó contrataciones similares a las de su clásico rival. Los cremas realizaron una apuesta a futuro con la llegada de Alfonso Barco. El exjugador de San Martín solo tiene una temporada como profesional y se espera que sea más una pieza de recambio.

Joao Villamarín destacó considerablemente con Sport Boys y fue fundamental para clasificar a la Copa Sudamericana 2022. Sin embargo la irregularidad mostrada a lo largo de su carrera hace que se vaya con suma cautela. El caso de Ángel Cayetano es similar al de Ramos, pues destacó considerablemente con Cerro Largo siendo uno de los mejores del torneo uruguayo.

Ángel Cayetano puede jugar como volante de marca o como defensa central. Foto: Universitario de Deportes

Cristal, en cambio, decidió no arriesgar e incorporó jugadores conocidos desde varios aspectos. El nivel de Leandro Sosa en la Liga 1 estás más que comprobado por lo que no causa asombro que se hayan fijado en él. Los celestes repatriaron a Fernando Pacheco que no tuvo un buen paso por Brasil, pero que en el Perú mostró un rendimiento superlativo.

John Jairo Mosquera es el hombre gol elegido para este 2021 tras la partida de Marcos Riquelme. El colombiano es un viejo conocido por Roberto Mosquera mientras dirigió al Royal Pari de Bolivia. No cumplió buenas campañas en los últimos dos años pero el técnico rimense depositó su confianza en él.

¿Bastará afuera?

Aún con la supremacía de los equipos brasileños y el terreno ganado por las escuadras de los demás países en la Libertadores, los equipos peruanos piensan en clasificar a los octavos de final . Sobre todo, porque los fichajes que realizaron tampoco invitan a creer en una vuelta a la página.

El otro factor es el histórico. Está de más decir que la participación peruana en torneos internacionales ha sido penosa en los últimos años. Por si fuera poco, los equipos nacionales no han mostrado rasgos de cambios. Cristal mantiene casi el mismo plantel que no pudo superar un grupo de Libertadores que fue accesible.

Sporting Cristal se vio las caras con Sao Paulo en el grupo E de la Copa Libertadores 2021. Foto: EFE

La historia de Universitario es similar. Los cremas tuvieron una mala campaña en este certamen continental y variaron muy poco su equipo. Sería muy raro que con un solo fichaje defensivo la historia merengue cambie rotundamente. Lo de Alianza Lima, en tanto, es una moneda al aire.

Si bien los blanquiazules mantienen la base del equipo que salió campeón , sus registros no son los mejores en Libertadores y tienen la pesada carga de no ganar un encuentro en este torneo desde 2012. Es una incógnita si Carlos Bustos mantendrá su juego práctico de 2021 o intentará acercarse al estilo que mostró cuando dirigió a San Martín y Melgar.

Carlos Bustos y Roberto Mosquera son los dos últimos campeones nacionales. Foto: difusión

Resulta difícil definir qué equipo se reforzó mejor con miras a la temporada 2022. Sobre todo porque aún no ha iniciado y no se ha visto en acción a los equipos. Sin embargo, hay dos cosas claras: a a estos tres equipos les bastará para pelear a nivel local pero no será lo mismo en la Libertadores. Los planteles que armaron no son muy distintos a los que tuvieron actuaciones penosas en los últimos años.