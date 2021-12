Premier League: un triste fin de año

Por Mariano López V.

El espectacular —por no decir perfecto— momento que atraviesa el Manchester City no admite ni el más mínimo tropiezo de sus contendientes. Liverpool lo sabía bien, pero aún así trastabilló en su visita al Leicester City, luego de dominar ampliamente a su rival y desperdiciar un penal en los pies de Mohamed Salah, quien venía de 15 anotaciones consecutivas desde los doce pasos. Gracias al inesperado desliz de su perseguidor inmediato, los ‘Ciudadanos’ de Pep Guardiola, ganadores de sus últimos nueve partidos por Premier League, caminan más cómodos que nunca en la cima del campeonato inglés. Ahora, seis puntos los separan.

“No fuimos nosotros mismos. La intensidad no me gustó al 100%, ni en el comienzo del partido. El equipo se apuró en centrar, cuando faltaba dar un pase más. No hicimos ‘clic’. Hoy no me gustaron muchas cosas de nuestro fútbol. Debemos mejorar e intentarlo de nuevo”, aseguró Jurgen Klopp sobre el rendimiento de los suyos. Y tiene toda la razón: cuando la llave del triunfo requería mayor intensidad (tomando en cuenta que Leicester llegaba con solo dos días de descanso), los ‘Reds’ equivocaron el camino al gol. La racha que tenían de 34 partidos convirtiendo en todas sus competencias llegó a un fin en el King Power Stadium.

Y ganó. Leicester City afrontó el partido con seis bajas. Foto: difusión

Tottenham (sexto con 30 unidades y dos partidos menos) tampoco pudo festejar en su cierre de año. Pese a tener un hombre más que Southampton desde el minuto 39 del primer tiempo, los Spurs no lograron pasar del 1-1. Su rival, disminuido por lesiones y casos de COVID-19, se ‘colgó de los palos’ y terminó robándole un punto al cuadro dirigido por Antonio Conte. Lo positivo: en la última semana y media, Harry Kane ha vuelto a ser Harry Kane. Con su anotación de penal, el ariete inglés alcanzó los 43 goles (entre club y selección) en el año, la misma cifra de Lionel Messi.

Las cifras

2017 fue el año en que Salah había fallado un penal por última vez con Liverpool.

7 duelos lleva Conte sin caer en Premier desde que asumió en Spurs.