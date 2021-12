¡Todo fue una broma! Prensa chilena descarta llegada de Paolo Guerrero a Colo Colo

En las últimas horas, el nombre de Paolo Guerrero resaltó en los medios deportivos, luego que lo vincularan con el Colo Colo desde Chile. Sin embargo, esta noticia terminó siendo desmentida por los mismo medios chilenos, quienes afirmaron que se trataba de una broma.

El exfutbolista y hoy panelista Patricio Yáñez dio marcha atrás de su anuncio, el cual señalaba que el ‘Depredador’ estaba “a una firma” de llegar al equipo del Cacique. Durante su espacio en el programa AM de Deportes en agricultura, el comentarista apuntó que lo dicho en ESPN F90 no era más que parte del Día de los Inocentes.

“Ayer (el martes) era el Día de los Inocentes, eso era todo. Pero, oye, que hay termos (sic) por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Te acuerdas de cuando habían diarios, las portadas”, se justificó.

Tras aclarar lo sucedido, diversos usuarios y seguidores del delantero peruano mostraron su molestia en las redes sociales y criticaron al ‘Pato’ Yáñez por la información brindada como cierta.

Recordemos que todo empezó cuando en ESPN F90 del país sureño, el exfutbolista dio indicios de que Paolo Guerrero estaba cerca de Colo Colo.

“Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro me dice que está a una firma, que están todos los temas muy atados: tiempo, duración del contrato... no me dicen cuánto. Los temas económicos están completamente cerrados. Tendría que estar acá el próximo lunes, el próximo año”, afirmó.