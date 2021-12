Liga 1 2022: ¿cuál fue el fichaje más caro en Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se encuentran trabajando en lo que será su participación para la temporada 2022, donde jugarán no solo la Liga 1, sino también la Copa Libertadores del próximo año. Para esto, están incorporando nuevas piezas al equipo como Darlin Leiton para los íntimos, Joao Villamarín para los cremas y John Jairo Mosquera para los rimenses.

¿Quiénes son los jugadores más caros de los tres ‘grandes’?

Según la web de Transfermarkt, Jairo Concha y Ricardo Lagos son los jugadores mejor valorizados en Alianza Lima, ambos con 600.000 euros. En tienda crema, Alex Valera es el futbolista más caro con un valor de 700.000. Finalmente, Christofer Gonzales es el jugador rimense más costoso con 800.000.

¿Cuáles fueron los fichajes más costosos?

De los nuevos fichajes, el uruguayo Pablo Lavandeira fue la incorporación más costosa en Matute, con un precio en el mercado de 375.000 euros. Mientras que en el conjunto merengue, fue Joao Villamarín el más caro, con una ficha tazada en 425.000. Finalmente, Fernando Pacheco, con un precio de 700.000 euros, es el traspaso más caro tanto de los celestes por como de los tres ‘grandes’ del fútbol peruano.

Alianza Lima hace oficial el traspaso de Darlin Leiton

El extremo ecuatoriano llegó a Lima el pasado 26 de diciembre para firmar por Alianza Lima. En su llegada al aeropuerto, declaró: “Estoy muy contento, con ganas de hacer mi trabajo, y feliz. Hay que respetar la camiseta, sudarla y hacer todo lo posible “.

Universitario contrata a Joao Villamarín

El exjugador de Sport Boys fue presentado en una conferencia de prensa y se mostró contento con su llegada a la ‘U’. “Es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Uno trabaja siempre para superarse y escalar. Esta oportunidad que me dan la he estado esperando por mucho tiempo y no la quiero dejar pasar por nada” , declaró.

Fernando Pacheco pega la vuelta a Sporting Cristal