Klopp se mostró totalmente incómodo con la sorpresiva derrota ante el Leicester City

Una caída inesperada y dolorosa. Liverpool cayó 0-1 ante el Leicester City en el King Power Stadium por la fecha 19 de la Premier League. Esta derrota significó que queden a seis puntos del líder, Manchester City. Además, Jürgen Klopp mencionó que jugando de esa forma no van a pelear por el título.

Los reds sumaron su segunda derrota en la presente temporada y los ciudadanos se le empiezan a escapar al terminar la primera vuelta. Liverpool tiene 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas (West Ham y Leicester City).

Jürgen Klopp manifestó a los medios británicos que no tenían en sus planes perder este encuentro del último 28 de diciembre. “Ante el Leicester nuestro plan no era dejar que el City se escapara. Pero jugando así no podemos pensar en atraparle. En cambio, si jugamos nuestro fútbol, podemos ver lo que significa (en la lucha por el título)”.

“No encuentro explicación para lo que pasó (el martes contra el Leicester), buscar una es mi principal preocupación, no cómo lo está haciendo el City. Perdimos el ritmo, ya no lo encontramos y no fuimos nosotros mismos”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Los dirigidos por Klopp se medirán ante el reciente campeón de la UEFA Champions League, Chelsea. El encuentro se disputará en el mítico Anfield por la fecha 20 de la Premier League. El duelo de los colíderes es este domingo 2 de enero a través de la cadena ESPN a las 11.30 a. m. (hora peruana).