Gonzalo Plata sobre la Navidad: “Decían que dejaban regalos y el árbol siempre estaba vacío”

En los últimos años en Ecuador salió a la luz el nombre de Gonzalo Plata, como una de sus promesas para su selección. Con 21 años, el extremo derecho integra el elenco absoluto de su país. Además, vive su segunda experiencia en el extranjero con la camiseta del Real Valladolid de la LaLiga. Para llegar a lo más alto, sin embargo, tuvo que pasar algunas penurias.

En una reciente entrevista con el diario Expreso de Ecuador, Plata reveló detalles de cómo vivió las fiestas de fin de año en el calor de su familia.

“Uf, ese tema era muy complicado. La verdad es que no pensaba tanto en eso, debido a que no había el dinero y yo me daba cuenta. Pero lo lindo de todo fue que siempre estaba con mi familia. No recibía obsequios, no había condiciones económicas para que te den regalos o juguetes, pero el amor a la pelota lo llenaba todo” , dijo el ‘10′ del Tricolor.

A lo que añadió: “Me gustaban estas fiestas, pero no era de los que escribía cartas a Papá Noel. ¿Para qué, si sabía que nunca iba a leer las mías (risas)? La verdad es que no creía… De pequeño (perdió la ilusión), cuando no te traen las cosas que les dan a los demás. Nunca creí en Papá Noel, porque decían que dejaba regalos bajo el árbol, pero nunca pasó, ese árbol siempre estaba vacío”.

PUEDES VER: Excompañero de Cristiano Ronaldo asegura que quiere jugar hasta los 40 años

Gonzalo enfatizó, además, en la dura infancia que le tocó afrontar. “Me daba igual, y la verdad es que tampoco me entusiasmaba escribirle. Lo real es que no teníamos una vida para comprar regalos, pero éramos felices con la presencia de la familia. Eso sí era lindo”.