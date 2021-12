¡No llegan a un acuerdo! La salida de Dembélé del FC Barcelona sería una realidad

Ousmane Dembélé podría dejar el FC Barcelona en este mercado de fichajes tras una reunión que tuvo su agente, Moussa Sissoko, con los dirigentes del club azulgrana sobre la posible renovación del delantero francés, con quien no se llegó a un acuerdo. De esta manera, el exjugador del Borussia Dortmund podría arribar a otro equipo para la segunda mitad de la temporada 2021-22.

Gerard Romero, periodista español, afirma que las negociaciones están rotas y que Dembélé no continuará en el equipo catalán. Además, Mundo Deportivo informó que la junta no terminó como el agente del futbolista esperaba y que seguirán negociando porque su deseo es continuar en el equipo dirigido por Xavi Hernández.

Sin embargo, el FC Barcelona ve poco probable la continuidad del francés, sobre todo por las pretensiones salariales que su agente expuso en la charla, mismas que dejaron dos posturas muy alejadas entre ambas partes.

La cifra que pide Dembélé para su renovación

La fuente afirma que Sissoko pidió un salario de 40 millones de euros para su cliente y una prima de renovación de 20 millones. Estas cifras fueron negadas por los azulgranas, quienes no pueden pagar las exigencias del jugador.

Newcastle quiere a Dembélé en sus filas

Se conoce que en los próximos días continuarán con las negociaciones; sin embargo, todo parece indicar que el futuro del atacante francés estaría en la Premier League. Según el diario La Tribuna, el Newcastle le habría ofrecido 15 millones de euros a los catalanes por el pase de Dembélé; no obstante y de no renovar contrato, llegaría en condición de libre. Algo que no le conviene a los azulgranas por sus actuales problemas económicos.