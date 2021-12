Tuchel y la situación crítica del Chelsea: “No sé qué puedo esperar de mis jugadores ahora”

Chelsea empató 1-1 ante Brighton en Stamford Bridge por la fecha 20 de la Premier League. Ante este empate amargo, el cual significa alejarse aún más del primer lugar, Thomas Tuchel aseguró que no sabe qué pedir a sus dirgidos ante el difícil contexto de las lesiones y los contagios por COVID-19 en Reino Unido.

El técnico alemán manifestó en redes sociales que el cuadro Blue pasa por un momento crítico en la interna. “No sabemos qué podemos exigir a los jugadores después de largas lesiones y el coronavirus y no sé qué son capaces de hacer. Aquí es donde estamos y tenemos que adaptarnos a las demandas en esta situación. Sé lo que es. Competimos mucho por la victoria contra Brighton, pero simplemente no sé qué puedo esperar de mis jugadores ahora” , inició.

“Nunca hemos hecho algo como esto. Simplemente tenemos que ver lo que obtenemos. Es demasiado, a veces es demasiado. Brighton no tenía nada que perder y jugó con confianza. Tuvimos grandes, enormes oportunidades. Normalmente nunca lo diría, pero tuvimos una penalización del 100% contra Pulisic”, agregó.