Alianza Lima se pone ‘berraco’: las razones del porqué Arley Rodríguez renovó para el 2022

Después de varios días de incertidumbre, Alianza Lima hizo oficial la continuidad de Arley Rodríguez por todo el 2022. El colombiano renovó su vínculo con los blanquiazules por pedido expreso de Carlos Bustos, quien lo considera una pieza importante dentro de su esquema de juego.

De esta forma, el atacante disputará la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores de América del próximo año. Aquí te mostramos las razones que terminaron convenciendo al estratega argentino para que el cafetero se quede en tienda íntima.

Sus números y estadísticas en el 2021

Durante el 2021, Arley Rodríguez no pudo consolidarse como titular en Alianza Lima. Sin embargo, se convirtió en el jugador revulsivo de los blanquiazules y marcó diferencia cada vez que le tocó ingresar al campo de juego.

El colombiano disputó 24 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Bicentenario. Además, anotó cuatro goles y realizó tres asistencias.

Si bien estos números parecen bajos, lo cierto es que el nivel de productividad y efectividad del atacante son muy buenos, ya que solo llegó a jugar 764 minutos en la temporada anterior, lo que equivale a cerca de ocho partidos completados.

Arley Rodríguez llegó a Alianza Lima luego de jugar en Carlos Mannucci en la temporada 2020. Foto: difusión

Un jugador polifuncional

Más allá de los números, Arley Rodríguez se ganó la confianza de Carlos Bustos gracias a su versatilidad y polifuncionalidad. El colombiano llegó a Alianza Lima como extremo. No obstante, jugó en distintas posiciones de acuerdo a las necesidades del estratega argentino.

Con el sistema 3-5-2 empleado al final de la campaña, el exfutbolista de Atlético Nacional se desempeñó como segundo delantero, volante interior y hasta como carrilero.

Experiencia internacional

Otro factor importante para la continuidad de Arley Rodríguez en Alianza Lima tiene que ver con su gran experiencia internacional. A lo largo de su carrera, el atacante disputó 16 encuentros entre la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes.

Además, fue campeón de la Copa Libertadores del 2016 y la Recopa Sudamericana del 2017 con el Atlético Nacional de Colombia. El cafetero también fue parte de la selección de su país que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Arley Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional. Foto: difusión

Su importancia dentro del grupo

Arley Rodríguez no solo fue importante dentro del campo de juego, sino que se integró rápidamente al grupo de Alianza Lima. El colombiano siempre apoyó a sus compañeros cuando no le tocó a jugar y no demostró malas actitudes.

Además, entendió lo que significa jugar en un equipo grande. El atacante se identificó con el club íntimo y demostró entrega y compromiso cada vez que vistió la camiseta blanquiazul.