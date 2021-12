Cindy Novoa y su paso fugaz por Alianza Lima: con poco brillo y sin jugar la Copa Libertadores

Cindy Novoa es una de las jugadoras más reconocidas del balompié nacional, no solo por su trabajo en el campo, sino también por alzar su voz para que el fútbol femenino tenga más visibilidad y sea profesional. En febrero de este año su traspaso a Alianza Lima fue todo un revuelo, ya que salió de Universitario de Deportes para arribar a tienda íntima.

Novoa tenía la firme convicción de salir campeona con las blanquiazules en Perú y luego asistir a la Copa Libertadores. De los dos objetivos solo pudo cumplir el primero. En la pasada Liga Femenina FPF 2021, las dirigidas por Samir Mendoza alcanzaron el título venciendo a la ‘U’ en la final por 1-0.

Cindy Novoa en la Liga Femenina

Para la campaña, las íntimas habían fichado a experimentadas futbolistas nacionales para conseguir el título, como Adriana Lúcar, Miryam Tristán, Sandy Dorador, y la propia Cindy Novoa. Refuerzos que posicionaron a Alianza como uno de los principales candidatos a llevarse el trofeo.

En la primera fecha del campeonato, las cuatro futbolistas iniciaron como titulares enfrentando a Killas en el Estadio Olímpico de San Marcos (30 de mayo) y terminaron goleando por 7-0, y todas terminaron anotando.

Así celebró Cindy Novoa su primer tanto con Alianza Lima. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

Novoa debutó oficialmente con las blanquiazules convirtiendo un buen gol de media distancia a los 89 minutos. Lo que parecía una temporada donde volvería a brillar a nivel individual, como en la del 2019 con la ‘U’ (en la cual fue la máxima goleadora y considerada la mejor futbolista del año) se fue tornando de oscuridad.

Cindy sufrió constantes lesiones que la alejaron de las canchas durante la segunda parte del torneo. Su nombre en las convocatorias no figuraba y cuando lo hacía era para ir al banco de suplentes. Solo pudo iniciar seis fechas como titular, de las cuales fueron en las primeras siete jornadas.

Novoa ante sus excompañeras de Universitario

La volante internacional con la selección peruana tuvo un breve ingreso, desde la banca, en la final del torneo, el domingo 4 de septiembre, en lo que fue su aparición con las victorianas ante su exequipo. Alianza Lima ganó el título gracias al tanto de Neydi Romero.

Alianza Lima venció 1-0 a Universitario en la final de la Liga Femenina 2021. Club Alianza

Alianza Lima sin Cindy Novoa en la Copa Libertadores

Luego de la liga nacional, Cindy Novoa siguió entrenando para llegar en óptimas condiciones al máximo certamen de clubes femeninos, ya que las blanquiazules, al ganar el torneo local, ocuparon la plaza para representar al Perú en la Copa Libertadores.

Sus aspiraciones para cumplir este segundo objetivo de asistir al certamen internacional se esfumaron, puesto que el entrenador Samir Mendoza no la incluyó en la lista final para viajar a Asunción, Paraguay, en el mes de noviembre.

Cindy se pronunció en sus redes sociales ante su no convocatoria y para silenciar a los críticos que dudaban de su profesionalismo. “El motivo del porqué no viajé es totalmente decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar”, escribió en una carta extensa.

Cindy Novoa llegó a La Victoria tras ser campeona con Universitario. Foto: Prensa Alianza Lima

“Si me preguntan, en lo personal, me hubiera gustado recibir un poco de confianza en lo que vine demostrando. Después de mi lesión, trabajé mucho. Estoy segura de que hubiera apoyado al equipo. Las cosas están hechas y yo respeto y acepto las decisiones futbolísticas” , comentó la mediocampista de la Bicolor.

Las íntimas para asistir a la copa hicieron refuerzos extranjeros, la gran mayoría procedente del América de Cali, como Diana Ospina y Sara Martínez (volantes), Fabiana Yantén (defensa) y Wendy Bonilla (delantera). Sin Cindy en el equipo, Martínez asumió el número ‘10′.

El elenco dirigido por Mendoza hizo historia en la competición al ser el primer club peruano superar la fase de grupos y acceder a los cuartos de final.

Ningún equipo peruano había superado la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina hasta ahora. Foto: Alianza Lima Femenino

El adiós de las blanquiazules a Novoa

La última aparición de Cindy fue en el torneo triangular amistoso entre las íntimas, Universitario de Deportes y César Vallejo. La volante, de 26 años de edad, volvió a medirse ante su excuadro, el 12 de diciembre, el resultado final fue 2-2.

Este miércoles 29, el conjunto de La Victoria comunicó la salida de Cindy Novoa. El club, por medio sus redes sociales, se mostró agradecido por el trabajo de la volante. “Gracias por todo lo entregado, Cindy. Gracias por tu profesionalismo y grandes momentos. Te deseamos lo mejor, siempre” , publicó Alianza Lima.

Cindy Novoa tuvo su última aparición con Alianza Lima enfrentando a Universitario de Deportes en un torneo amistoso. Foto: Cindy Novoa instagram

