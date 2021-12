Warriors vs. Denver Nuggets: ¿a qué hora juegan por la temporada 2021 de la NBA?

Golden Stade Warriors vs. Denver Nuggets EN VIVO juegan por la temporada 2021 de la NBA desde las 10.00 p. m. (hora de Perú). El choque se disputará en el Chase Stadium y se podrá ver por la señal de NBA League Pass.

Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Warriors vs. Nuggets: ficha del partido

Partido Warriors vs. Nuggets Fecha Martes 28 de noviembre Hora 10.00 p. m. (hora peruana) Canal NBA League Pass Lugar Chase Center

Warriors vs. Nuggets: previa del partido

Golden Stade Warriors vienen de vencer 116 a 107 a los Phoneix Suns en condición de visitante. Con ese triunfo el cuadro de Stephen Curry tomó el primer lugar de la conferencia oeste tras 33 partidos jugados en lo que va de la temporada.

Por su parte, los Denver Nuggets viene de vencer en el último momento a Los Angeles Clippers por 103 a 100, superando a los californianos en la tabla y trepando al quinto lugar.

¿A qué hora juegan Warriors vs. Denver Nuggets EN VIVO?

En horario peruano, el choque Warriors vs. Denver Nuggets se disputará desde las 10.00 p. m.. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 10.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (Miercoles 29)

Chile: 12.00 a. m. (Miercoles 29)

Paraguay: 12.00 a. m. (Miercoles 29)

Uruguay: 12.00 a. m. (Miercoles 29)

Brasil: 12.00 a. m. (Miercoles 29)

¿Dónde ver Warriors vs. Denver Nuggets ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Warriors vs. Denver Nuggets por internet, puedes sintonizar la señal de NBA League Pass, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a NBA League Pass para ver el Warriors vs. Denver Nuggets?

Para acceder a NBA League Pass con el fin de ver el Lakers vs. Nets, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.watch.nba.com/packages e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Warriors vs. Denver Nuggets: últimos enfrentamientos

Warriors 118 - 116 Nuggets | 06.10.2021

Warriors 118 - 97 Nuggets | 23.04.2021

Warriors 116 - 107 Nuggets | 12.04.2021

Nuggets 114 - 104 Warriors | 14.01.21

¿En qué estadio se disputará el Warriors vs. Denver Nuggets?

El escenario escogido para el Warriors vs. Denver Nuggets es el Chase Center, casa deportiva localizada en San Francisco, California, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para más de 18.064 espectadores.