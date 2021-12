Liverpool vs. Leicester EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Premier League

Liverpool vs. Leicester EN VIVO se enfrentan HOY, martes 28 de diciembre, en el King Power Stadium a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 20 de la Premier League 2021-22. El encuentro será transmitido a través del canal ESPN y vía streaming por Star Plus. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y los goles del cotejo.

Liverpool vs. Leicester: ficha del partido

Partidos Liverpool vs. Leicester ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 28 de diciembre ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? King Power Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Leicester: la previa

Sabor a revancha. La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue por los cuartos de final de la Carabao Cup en un partidazo. Cuando todo indicaba que los Foxes se llevarían el triunfo, el japonés Minamino apareció en la última jugada para igualar el marcador y mandar el juego a los penales. En dicha instancia, los de Klopp fueron más efectivos y sellaron su pase a las semifinales.

Días más tardes, el Leicester tuvo otra oportunidad par enderezar su camino en la Premier League; sin embargo, el Manchester City le dio un ‘regalito’ por el ‘Boxing Day’ y se impuso con un contundente 6-3. Este resultado los envió hasta la undécima casilla del certamen con 22 unidades.

Por su parte, el equipo del técnico alemán no vio acción en fecha 19 debido a un brote de contagiados por COVID-19 en el Leeds United. El conjunto de Mohamed Salah mantiene una dura disputa contra el elenco de Pep Guardiola y el de Thomas Tuchel para lograr el liderato; por ello, necesita sumar de a tres en su visita al King Power Stadium para seguir en la pelea.

Liverpool vs. Leicester: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Leicester?

En Perú, el cotejo Liverpool vs. Leicester se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Liverpool vs. Leicester?

La transmisión del Liverpool vs. Leicester en Perú y otros países de Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN.

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Leicester?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Leicester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Leicester ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Leicester por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Leicester: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Kostas Tsimikas, Ibrahima Konaté, Joel Matip, Alexander-Arnold; James Milner, Tyler Morton, Oxlade-Chamberlain; Sadio Mané, Diogo Jota y Mohamed Salah.

Leicester City: Kasper Schmeichel; Luke Thomas, Çağlar Söyüncü, Wilfred Ndidi, Ricardo; Marc Albrighton, Youri Tielemans, Boubakary Soumaré, Luke Thomas; James Maddison, Patson Daka, Ademola Lookman.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Leicester?

El enfrentamiento entre Liverpool vs. Leicester tendrá como escenario el King Power Stadium, ubicado en Leicester, Inglaterra. El recinto cuenta con una capacidad para 32.312 espectadores.