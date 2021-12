Tottenham vs. Southampton EN VIVO: sigue el encuentro por la Premier League

Tottenham vs. Southampton EN VIVO se enfrentan HOY por la jornada 20 de la Premier League en el St Mary’s Stadium (Southampton) desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Star Plus será la señal encargada de transmitir el encuentro de manera oficial. Asimismo, puedes seguir el enfrentamiento GRATIS POR INTERNET a través de La República Deportes.

Tottenham vs. Southampton: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Southampton ¿Cuándo juegan? Martes, 28 de diciembre ¿A qué hora juegan? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? St Mary’s Stadium (Southampton) ¿En qué canal? Star Plus

Tottenham vs. Southampton: hora

México: 9.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Tottenham vs. Southampton: posibles alineaciones

Tottenham: Hugo Lloris; Davinson Sánches, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Tanguy Ndombélé, Harry Winks, Sergio Reguilón; Dele Alli, Heung-Min Son, Harry Kane.

Southampton: Fraser Forster; Valentino Livramento, Jan Bednarek, Mohamed Salisu, Romain Perraud; Stuart, Oril Romeu, James Ward-Prowse, Nathan Redmond; Adam Armstrong, Che Adams.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Southampton?

Para acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Southampton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Tottenham vs. Southampton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Southampton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Tottenham vs. Southampton: ¿dónde juegan?

El St Mary’s Stadium, ubicado en la ciudad de Southampton, será el escenario que albergue el juego.

Premier League: tabla de posiciones