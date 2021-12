¡'Mudo’ habló fuerte! Alberto Rodríguez: “Yo no me voy a retirar, todavía quiero seguir jugando”

Actualmente se encuentra sin equipo; sin embargo, viene entrenando en la Videna. El defensor Alberto Rodríguez expresó su molestia por los rumores que dan por hecho que colgará los chimpunes, debido a que hasta el momento no ha fichado por ningún club.

El exfutbolista de Alianza Lima fue abordado por los periodistas luego que abandonara las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde viene cumpliendo una rutina de ejercicios para esta bien fisicamente.

“Yo no sé de dónde sacan, cómo hacen para sacar tanta cosa que ya me quiero retirar o me quieren retirar, no lo sé”, sostuvo.

Alberto Rodríguez volvió al fútbol peruano en el 2015 tras varias temporadas en Portugal. Foto: Club Alianza Lima

En esta misma línea, el defensor de 37 años descartó que se vaya a retirar del fútbol y -por el contrario- manifestó su deseo de seguir jugando.

“Si yo no lo he dicho, obviamente que yo no me voy a retirar, entonces, todavía quiero seguir jugando”, sentenció el popular ‘Mudo’, quien en la temporada 2021 jugó 641 minutos con el Alianza Atlético de Sullana.

El zaguero continuará trabajando en el complejo deportivo de San Luis, donde comparte entrenamientos con Paolo Guerrero, Edison Flores, Sergio Peña, Miguel Araujo, Marcos López, Yordy Reyna, Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Raziel García.

Recordemos que Alberto Rodríguez fue uno de los habituales titulares de la selección peruana en las eliminatorias pasadas. Además, jugó todos los partidos en el Mundial Rusia 2018.