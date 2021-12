Raziel García sobre su fichaje por Tolima: “Estoy en condiciones para destacar”

Raziel García estaba voceado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima, incluso el mismo Jefferson Farfán le mandó una indirecta a través de sus redes sociales. Sin embargo, el jugador de 27 años tuvo una oferta del extranjero y la aceptó. Deportes Tolima, subcampeón de la Liga BetPlay 2021, será su nuevo club.

El ahora exfutbolista de Cienciano conversó con radio Exitosa acerca de sus nuevas aspiraciones en el balompié colombiano. El mediocampista ofensivo indicó que tiene las condiciones necesarias para brillar en el fútbol de dichas tierras y también recalcó que su objetivo es seguir siendo convocado a la selección peruana.

“La ventaja que yo tengo es que puedo jugar en diferentes posiciones, de extremo por izquierda, derecha, de enganche. No me gusta jugar de enganche, no es mi posición favorita, pero sí me siento cómodo. Estoy más cerca al área rival, pero no tengo mucho panorama. Para mí es más fácil jugar por la raya, he aprendido a utilizar las líneas a mi favor”, sostuvo.

Raziel García reveló que pasará las fiestas de Año Nuevo en territorio cafetero para adaptarse lo más rápido posible y sumarse a los trabajos de inmediato. “Yo me estoy yendo mañana (miércoles) a Colombia, voy a pasar las fiestas allá con la familia, para luego sumarme a la pretemporada. Va a ser un lindo reto y me va a ayudar mucho estar en un fútbol internacional que es más agresivo”, dijo.