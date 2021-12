Paolo Guerrero estaría cerca de fichar por Colo Colo, según ESPN Chile

Paolo Guerrero terminó de forma definitiva su vínculo con Internacional de Porto Alegre y se encuentra como agente libre. Sin embargo, aún no se ha recuperado totalmente de su lesión en la rodilla derecha y su prioridad es estar físicamente al cien por ciento para luego ver dónde jugar. Ese nuevo destino podría estar en Chile.

En ESPN Chile, el panelista y exjugador Marcelo Barticciotto dio a conocer que el ‘Depredador’ estaría cerca de fichar por Colo Colo. La última vez que el excapitán de la selección peruana pisó una cancha de fútbol fue justamente con la Bicolor, el pasado 8 de octubre en una jornada de las eliminatorias a Qatar 2022.

Alianza Lima era uno de los posibles destinos de Paolo Guerrero, tras salir del Inter brasileño, pero este indicó que aún no piensa en volver al fútbol peruano y que todavía está en condiciones de seguir jugando en el extranjero. Su futuro no estaría muy lejos del país, ya que se iría al sur, al equipo Cacique de Chile.

“ La información de adentro, de Colo Colo, me dicen que están todos los temas muy atados , tiempo, duración del contrario -no me dicen cuanto-, los temas económicos completamente cerrados y que tendría que estar acá (en Chile) el próximo lunes. El seleccionado es Paolo Guerrero”, indicó el Barticciotto.

En caso llegue a concretarse esta operación, sería la primera vez que Guerrero muestre su fútbol en este país. Boca Juniors y otros clubes de Brasil también han sonado como presuntos pretendientes, pero nada tan cerca como lo manifestado hoy en la cadena internacional.