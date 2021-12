Diego Saffadi, refuerzo de Sport Boy: “El plantel este año dejó la valla alta”

Falta menos de un mes para que se inicie la Liga 1 y los clubes del torneo local vienen realizando sus trabajos de pretemporada. Uno de ellos es Sport Bpoys que, desde el domingo, viene practicando en Lima luego de su estadía por más de una semana en Chincha.

Precisamente, este martes, la ‘Misilera’ tuvo un partido de práctica ante Municipal, el cual terminó con un global de 2-2. El encuentro se jugó en dos tiempos de 45′, siendo el primero triunfo de los rosados (1-0) y el segundo del equipo de la franja (2-1). Diego Saffadi, uno de los refuerzos del equipo, se pronunció acerca de este primer encuentro.

“Son partidos de práctica, estamos terminando la pretemporada y lo importante fue ganar pero estamos todavía en proceso de adaptación. Ahorita nos cuesta un poco a la mayoría”, declaró a Radio Ovación.

Sport Boys se prepará para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Foto: @sportboys

Consultado por la salida de futbolistas importantes como Sebastián Penco y Joao Villamarín, el exjugador de Alianza Atlético precisó que la valla dejada por ellos, así como el plantel del 2021, es alta.

“Cada uno hace su historia, el plantel este año dejó la valla alta pero la idea es hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Finalmente, Diego Saffadi indicó que le entusiasma jugar la Copa Sudamericana por lo que espera cumplir un buen desempeño con la camiseta de Sport Boys.