Franco Zanelatto y sus primeras declaraciones como jugador de Alianza Atlético

Franco Zanelatto fue anunciado como nuevo jugador de Alianza Atlético para afrontar la Liga 1 en la próxima temporada. El paraguayo brindó una entrevista para las redes sociales de su nuevo club y se refirió a su llegada al cuadro sullanense.

“Me recibieron muy bien, conozco a un par de jugadores y estoy contento. No me integré al grupo todavía, me quedé con el preparador físico para tratar de ponerme a punto”, señaló el extremo.

Además, habló acerca del clima de la ciudad de Piura, donde jugará como local el Vendaval. “Está fuerte, pero me comentan que esto no es nada, hay que acostumbrarse”.

El exfutbolista de San Martín indicó que espera ayudar a la escuadra norteña a cumplir con los objetivos trazados. “Mi meta es tratar de integrarme bien al equipo, de ayudar a lograr los objetivos, que es clasificar a alguna copa, y para mí salir siempre a ganar”.

Finalmente, Zanelatto pidió a los hinchas que apoyen al equipo en esta nueva campaña. “Que confíen, hay muy buen equipo, trabajan con mucha intensidad. Que confíen en que se están haciendo las cosas bien y vamos a dar todo”.

Los números de Franco Zanelatto

Franco Zanelatto llega a Alianza Atlético cedido a préstamo por Alianza Lima, club dueño de su carta pase. En la temporada anterior, el paraguayo defendió la camiseta de la Universidad San Martín. En total, disputó 14 encuentros y anotó cuatro goles con los santos durante la Liga 1 Betsson 2021.