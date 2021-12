¡Más de un equipo! FC Barcelona y la larga lista de bajas para su partido por LaLiga

No pasan un buen momento. Al igual que al inicio de la temporada, FC Barcelona vuelve a tener varias bajas en su plantel. Desde su llegada, el DT Xavi Hernández aún no ha podido contar con todos los futbolistas disponibles y, ahora, tendrá que afrontar el próximo duelo ante Mallorca con muchas ausencias, debido al brote de la COVID-19 que afecta a varios clubes de LaLiga Santander.

Por medio de las redes sociales del Barza, se supo que, a los contagios de Dani Alves y Clement Lenglet, se sumaron Jordi Alba y Alejandro Balde, quienes dieron positivo en las pruebas PCR de descarte y estarán aislados sin entrenar con el club. Sin embargo, el brasileño no es un dolor de cabeza para Xavi, ya que aún no puede jugar pues aún no está inscrito. En tanto, el francés suele rotar. De momento, ambos jugadores se encuentran en buena condición de salud.

Otros futbolistas que no estarán son Sergio Busquets y Gavi, quienes están suspendidos al recibir su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Sevilla en la fecha pasada de la liga española. En este caso, el entrenador blaugrana sí enfrenta un problema, pues ambos eran habituales titulares. Además, Pedri y Ansu Fati aún no tienen el alta médica, a pesar de volver al trabajo físico.

Quienes aún continúan su recuperación son Serginho Dest, Sergi Roberto, Memphis Depay y Martin Braithwaite. Ellos no estarían dentro de los convocados para el choque con Mallorca. Sumado a la lista, el flamante fichaje culé, Ferran Torres, todavía no podrá debutar con el equipo catalán.