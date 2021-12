Cristiano Ronaldo al FC Barcelona: la broma por el Día de los Inocentes que asustó a millones

El ‘bombazo’ que paralizó y asustó a medio planeta: Cristiano Ronaldo habría pedido unirse al FC Barcelona para la temporada 2022 . Según Mundo Deportivo, el portugués no se encuentra cómodo en el Manchester United y le habría pedido a su agente contactarse con el club catalán para regresar a España lo más pronto posible. La “información” rebotó en varios medios internacionales, pero no se trata más que de una broma por el Día de los Inocentes.

Continuando con lo señalado por Mundo Deportivo, Jorge Mendes se encuentra viendo la posibilidad que el portugués abandone a los diablos rojos. Incluso aseguraron que el representante de Cristiano mantiene una buena relación con el mandamás del FC Barcelona, Joan Laporta. También aseguraron que se encuentra estudiando y analizando las formas de jugar de Xavi Hernández para poder encajar en el cuadro culé.

“Gol y experiencia nos puede aportar, es indudable”, fue lo que comentó el entrenador español según el mencionado diario, que además señalan que el estratega le pidió a Gerard Piqué que le consultara al ‘Bicho’ si tenía claro lo que signifcaba jugar en su posición.

Pero eso no fue la única broma que gastaron en el Día de los Inocentes, sino que Mundo Deportivo mencionó que el zaguero español se contactó con Lionel Messi para saber si el argentino podría alquilarle su casa de Gava a Cristiano Ronaldo. “Si cuida los balones y no se lleva ninguno, no habría problema en alquilarle la casa”, habría respondido el delantero del PSG.