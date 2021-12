El ‘dardo’ de Filipe Luis a los jugadores del Atlético de Madrid: “Nosotros moríamos en el campo”

Gratos recuerdos. Pese a que hace algunos días se celebraron los 10 años de Diego Simeone al mando del Atlético de Madrid, el elenco colchonero no atraviesa un buen presente en LaLiga y esto ha generado diversas críticas. El último en pronunciarse fue un viejo conocido: Filipe Luis, quien consideró que el problema podría radicar en la falta de carácter.

“Vi a jugadores con poca confianza, cometiendo errores y creo que no se sienten sólidos. Los de esos años quizá no teníamos el talento que puede tener Joao Félix, pero moríamos en el campo. Moríamos el uno por el otro”, manifestó el brasileño en diálogo con El Larguero.

El Atlético Madrid del 2014 contaba con jugadores como Filipe Luis, Diego Costa, Diego Godín, David Villa y otros. Foto: AFP

Asimismo, enfatizó en la importancia que tuvo el argentino para cambiar el ‘chip’ en el camerino. “Nos dijo que no tenía compromiso con nadie, que no iba a jugar quien dijera la prensa o la gente, sino los que él pensara que fueran los mejores. Siempre sentíamos que nos podía quitar y eso nos hizo crecer”, añadió.

Inclusive, remarcó que en algunos momentos estuvo en desacuerdo con su propuesta de juego y la creyó perjudicial. “ Había partidos en los que me decía que no atacase y yo pensaba que no iba a ir con la selección por jugar así. Tras muchos entrenos y muchos conceptos, descubres que el equipo tiene que jugar para el equipo”, recordó.

Desde el arribo del ‘Cholo’, el conjunto rojiblanco pudo ganar dos competiciones locales y llegó a dos finales de la Champions League en dos ocasiones, hechos que los llevaron a ser destacados entre los mejores del continente.

“Hoy en día se valora más ser jugador del Atlético, cada vez es más difícil ser un elegido de la plantilla. Y eso es gracias al ‘Cholo’”, reflexionó.

Por otra parte, reveló algunos detalles de su relación con el estratega y cómo evolucionó con el pasar del tiempo. “Hoy puedo tener una relación más cercana a él, de cuando era jugador porque hasta tenía miedo de darle los buenos días. Me ha impactado en mi vida. Me ha hecho ser mejor tanto dentro como fuera del campo. Conozco al ‘Cholo’ como si fuera mi padre”, sostuvo