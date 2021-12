Matt Hardy quiere una última reunión de los Hardy Boyz en AEW

Jeff Hardy no tuvo el cierre soñado en su tercera etapa como superestrella de WWE y terminó de una forma caótica, sin despedirse de su público y por la puerta de atrás. Sin embargo, esto forma parte del pasado y hay mucha especulación sobre el futuro del experimentado luchador. Su hermano Matt Hardy lo respaldó desde el inicio y se pronunció al respecto.

El popular Broken volvió junto al Enigma en 2017 y ganaron los dos campeonatos en parejas de la WWE. No obstante, en marzo del 2020, sorprendió al separarse de la empresa y días después hizo su debut oficial en All Elite Wrestling, encarando a Chris Jericho. Pese a que las lesiones y su edad no han dejado que brille, él sigue presente en su nueva casa.

Los Hardy Boyz ganaron todo en WWE y también en otras empresas. Foto: WWE

Matt Hardy ofreció una entrevista al programa The Drive y habló sobre su hermano y su actual estado, tras ser despedido. Aclaró que Jeff se encuentra en perfectas condiciones y que no ha recaído en ningún tipo de adicción. Asimismo, indicó que sería un sueño si vuelven a unirse y ser nuevamente los Hardy Boyz.

“Sería fabuloso. Sé que ambos hemos declarado en varias ocasiones que queremos terminar nuestras carreras de la misma manera que las empezamos. Y eso es como un equipo. Ese era nuestro sueño, cuando éramos dos niños, queríamos ser campeones del mundo por equipos, al menos una vez”, manifestó Matt.

Matt Hardy debutó en AEW en marzo del 2020. Foto: AEW