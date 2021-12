VER EN VIVO Manchester United vs. Newcastle, con Cristiano Ronaldo, por la Premier League

Manchester United vs. Newcastle EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 27 de diciembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el St James’ Park por la jornada 19 de la Premier League. La TRANSMISIÓN del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN y vía streaming por Star Plus. Asimismo, podrás seguir este y otros partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes, aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, los videos con los goles y todas las incidencias del duelo.

Manchester United vs. Newcastle: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Newcastle ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 27 de diciembre ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN ¿Dónde juegan? St James’ Park

Manchester United vs. Newcastle: últimos enfrentamientos

Manchester United vs. Newcastle: la previa

Tuvieron que pasar más de dos semanas para volver a ver a Cristiano Ronaldo en el verde. Luego de superar el periodo de cuarentena por los casos positivos de COVID-19, Manchester United se medirá ante el Newcastle por la jornada 19 de la Premier League.

Los red devils tienen la obligación de ganar para no quedar relegados de los primeros lugares. Con 27 puntos y tres partidos menos, los dirigidos por Ralf Rangnick buscarán recuperar terreno y acercarse a la zona de clasificación a la Champions League.

Por su parte, Newcastle atraviesa una de sus peores campañas. El cuadro de las ‘Urracas’ solo logró un triunfo en 18 fechas y se ubica en la penúltima casilla de la competición. Es fundamental que sumen de a tres para escapar del descenso.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Newcastle?

En Perú, el cotejo Manchester United vs. Newcastle se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Newcastle?

La transmisión del Manchester United vs. Newcastle en Perú y otros países de Sudamérica estará a cargo de la señal de ESPN.

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Cómo seguir Manchester United vs. Newcastle ONLINE?

En Star Plus podrás seguir la transmisión por internet del Manchester United vs. Newcastle. Estos servicios de streaming incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Manchester United vs. Newcastle: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Alex Telles, Fred, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo y Rashford.

Newcastle: Dubravka, Murphy, Lascelles, Schar, Ritchie, Longstaff, Willock, Miguel Almirón, Joelinton y Wilson, Saint-Maximin.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Newcastle?

El enfrentamiento entre Manchester United vs. Newcastle tendrá como escenario el St James’ Park, ubicado en Newcastle, Inglaterra. El recinto cuenta con una capacidad para 52.405 espectadores.