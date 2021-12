¡Con los objetivos claros! Universitario va por la estrella 27 y avanzar en la Libertadores

Universitario de Deportes tiene en mente que el 2022 sea su año y puedan celebrar al final del campeonato el título nacional. Los cremas salieron campeones por última vez en el 2013 ante Real Garcilaso (Cusco FC), una final que la ganaron a punta de garra. Por ello, la directiva merengue hizo el esfuerzo de concretar los fichajes de Alfonso Barco, Joao Villamarín y Ángel Cayetano.

Alfonso Barco

El volante nacional jugó esta temporada en la Universidad San Martín, donde disputó 25 encuentros (1.954 minutos) y recibió 5 tarjetas amarillas. Alfonso llega al cuadro crema para reforzar la primera línea del mediocampo. Algunos de sus atributos es que es un recuperador de balones, no se hace problemas con jugar simple y a un toque, le da flujo entre defensa y ataque, y va muy bien al juego aéreo en ambas áreas.

“Que me llamen de la ‘U’ lo tomo como una revancha , una reivindicación. Ver a mi papá con esta camiseta hacía que de niño yo soñara esto”, señaló el jugador de 20 años. El tener como técnico a Gregorio Pérez le ayudará mucho en su crecimiento como futbolista. ‘Goyo’ se caracteriza por repotenciar y sacar la mejor versión de sus jugadores y más aún si es joven.

Alfonso Barco. Fuente: Twitter Universitario

Joao Villamarín

El extremo realizó una de sus mejores temporadas de su carrera. Villamarín disputó 22 encuentros (1.468 minutos), anotó 11 goles y dio 3 asistencias. Tuvo un promedio de siete puntos de rendimiento durante todo el año. Joao puede moverse por todo el frente del ataque (extremo por derecha o izquierda, mediapunta o falso ‘9′). El jugador maneja ambos perfiles, muy hábil en el uno contra uno, asistidor y tiene muy buena definición de cara al arco.

Al ser presentado en conferencia de prensa, el ex Sport Boys mostró su agradecimiento por la oportunidad. “Es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Uno trabaja siempre para superarse y escalar. Esta oportunidad que me dan la he estado esperando por mucho tiempo y no la quiero dejar pasar por nada”.

Joao Villamarín. Fuente: Twitter Universitario

Ángel Cayetano

El polifuncional uruguayo en el sector defensivo es el gran refuerzo extranjero. Gregorio Pérez lo pidió y toda la afición crema confía en las decisiones del experimentado técnico. Sus números en Cerro Largo respaldan su contratación: Cayetano jugó 28 encuentros (2.212 minutos) y marcó 5 tantos. El futbolista de 30 años puede posicionarse como central o como volante de contención. Además, viene de ser nominado a ‘Mejor Jugador’ del fútbol uruguayo.

Tiene muy buen juego aéreo, es un jugador tiempista, aguerrido, fuerte y no se sonroja si tiene que reventar el esférico. Uno de los aspectos a trabajar es el físico, se le nota un poco pesado al momento de ir a cerrar alguna jugada. Ángel no es un jugador muy técnico, le cuesta salir jugando, algo a poner énfasis en los entrenamientos.

“Ahora me toca estar en Universitario en un buen momento de mi carrera. Me toca darlo todo por esta camiseta, para estar a la altura de esta gran institución”, indicó.

Ángel Cayetano jugó en Cerro Largo la temporada pasada. Foto: Universitario de Deportes

¿Cómo formará Universitario en el 2022?

El cuadro dirigido por ‘Goyo’ tiene el gran objetivo de lograr el título nacional y avanzar en la Copa Libertadores. El esquema que podría utilizar es el 4-2-3-1 y, respecto al cuadro titular, el estratega uruguayo ya tendría en un 90% su oncena de gala.

Con los últimos partidos disputados en el 2021, el amistoso ante Municipal y los refuerzos que llegaron; así formaría Universitario en el 2022: José Carvallo es indiscutible en el arco; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina y Nelson Cabanillas (Iván Santillán), en la zaga defensiva; Ángel Cayetano y Jorge Murrugarra (Armando Alfageme), como interiores; Hernán Novick, como enganche; Alberto Quintero y Joao Villamarín, como extremos; Álex Valera, como el único punta.

¿Cuándo se jugará la Noche Crema?

Universitario de Deportes presentará a su plantel el próximo sábado 8 de enero de 2022 frente a Millonarios de Colombia en el Estadio Monumental. Será el momento del reencuentro con su fiel hinchada después de casi dos años.