Sporting Cristal fichajes 2022 EN VIVO: últimas novedades en el club celeste

El mercado de pases está lejos de finalizar en tienda rimense. Sporting Cristal, subcampeón de la Liga 1 Betsson 2021, oficializaría en los próximos días nuevos refuerzos para la siguiente campaña del torneo local, así como para la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

En Vivo: Sporting Cristal fichajes 2022 14:51 Sporting Cristal comparte saludo por Navidad El equipo celeste publicó en sus redes sociales un video expresando los mejores deseos a sus hinchas por fiestas navideñas. 11:45 ¿Washington Corozo al fútbol brasileño? Según informa la cadena TUDN, el delantero ecuatoriano, cuyo pase pertenece a Sporting Cristal, pero con contrato en Pumas hasta junio del 2022, interesaría al poderoso Flamengo de Brasil. Un posible traspaso sería beneficioso para el cuadro celeste, que percibiría dinero por su venta si esta llega a concretarse. 12:02 Sporting Cristal oficializa a John Jairo Mosquera El club rimense confirmó al delantero colombiano como nuevo refuerzo para la temporada 2022. Su fichaje se produce luego de que cayera la opción del regreso de Emanuel Herrera. 10:49 Jhilmar Lora participa en actividad benéfica Mientras se define su futuro (se comenta que podría emigrar al fútbol brasileño) el lateral Jhilmar Lora se dio tiempo para participar en una actividad benéfica por Navidad. Foto: Instagram 05:25 Estas son las bajas del cuadro rimense para el 2022 El equipo de Mosquera busca una nueva cara para la Liga 1 Betsson del 2022 y la Copa Libertadores. En ese marco, los celestes han traído nuevos refuerzos, pero a la vez han prescindido de varios jugadores que alguna vez estuvieron en el 11 titular del técnico. En dicho listado se encuentran Percy Prado, Jhon Marchán, Marcos Riquelme, Jesus Pretell y Ayram Romaní. 03:14 Roberto Mosquera sobre su plantel: "Nos falta un 9" Luego de la derrota ante Alianza Lima por la final de la Liga 1 Betsson, Roberto Mosquera declaró que su equipo necesita de urgencia un delantero que se desempeñe como '9'. "La verdad que nos falta un '9', un delantero. Conversé con Marcos Riquelme (quien salió del club) y le agradecí por todo lo que nos dio. Es un goleador de raza, pero le faltó tiempo para confirmarse", sostuvo para Cristal TV. 01:50 Lutiger vuelve a Sporting Cristal Como parte de su política de desarrollo de juadores juveniles, Sporting Cristal cedió a préstamo al zaguero central Rafael Lutiger al Carlos A. Manucci de la Liga 1. Ayer, tras 24 partidos y un gol de por medio, el defensa se despidió del cuadro carlista y está listo para volver al cuadro cervecero. "Gracias Manucci por la oportunidad de haber vestido tu camiseta, fue un placer jugar en este gran club y aprender cada día. Gracias por confíar en mí y permitirme ser feliz jugando al fútbol", escribió en sus redes sociales. 20:22 Sporting Cristal habría llegado a un acuerdo con Jhon Jairo Mosquera El delantero colombiano habría cerrado acuerdo por una temporada para defender la camiseta rimense. 19:59 ¡Mosquera por Herrera! Según el periodista Gustavo Peralta, las negociaciones por Herrera se habrían caído y John Jairo Mosquera llegaría en su lugar. 16:02 ¿Cuáles serán los términos para el regreso de Pacheco? Fernando Pacheco, cuyo contrato con Fluminense es válido hasta 2023, regresará a Sporting Cristal, pero el 50% de su pase seguirá siendo del 'Flu'. 14:10 ¿Diego Buonanotte llega al Rímac? De acuerdo con el periodista chileno Marco Escobar, el jugador argentino no renovaría con la U. Católica y estaría manejando a Sporting Cristal como una de las opciones para continuar su carrera. Esta no es la primera vez que el jugador es vinculado a un equipo del fútbol peruano. 13:12 Todo estaría encaminado para el regreso de Fernando Pacheco El periodista Gustavo Peralta informó vía redes sociales que Sporting Cristal y Fluminense llegaron a un acuerdo para el regreso del delantero. Pacheco se reintegraría al club celeste en los primeros días de enero. 17:13 Olienka Salinas dejó de ser DT del equipo femenino de Cristal Mientras las novedades en el equipo masculino se hacen esperar, la entrenadora Olienka Salinas anunció desde su cuenta de Instagram que dejará el mando de la división femenina luego de un proceso de tres años. "Gracias totales por todas las vivencias, experiencias y por todo el aprendizaje que me permitirán ser mejor y reinventarme siempre", escribió la entrenadora en su mensaje de despedida. Foto: Instagram 15:23 ¿Cuál será el futuro de Percy Liza? El joven delantero rimense tuvo un buen año en la Liga 1 Betsson y viajó en los últimos días a Bélgica para ser evaluado por el Anderlecht. Se rumorea que el jugador sería vendido, mientras se habla de otras propuestas del fútbol europeo. Foto: Liga 1 13:12 Desde Brasil ratifican interés de Sao Paulo en Jhilmar Lora El diario Lance! informó que agentes del club paulista podrían sostener una reunión con representantes del jugador y Sporting Cristal para negociar su llegada al Brasileirao en 2022. 11:40 Sporting Cristal ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores sub-20 El equipo celeste, campeón de la Copa Generación sub-18, se medirá contra Independiente del Valle (Ecuador), Caracas (Venezuela) y Blooming (Bolivia) por el Grupo A de la edición 2022 del torneo continental. 09:47 Jordan Rezabala no llegaría a Sporting Cristal De acuerdo con el portal FutbolEcuador, el volante del Xolos de Tijuana habría desistido de su llegada al club rimense luego de recibir ofertas más atractivas de la MLS y Liga MX. 22:44 Conmebol destaca la participación de clubes peruanos en la Libertadores La cuenta oficial de la Copa Libertadores le dio la bienvenida al cuadro rimense y a los otros tres clubes clasificados al certamen. Además, resaltó que el sorteo de la fase preliminar se realizará el próximo lunes 20 de dicimebre. 15:57 ¡Sporting Cristal celebra! En el último ranking de club de la Conmebol, Cristal es el mejor club peruano ubicado en la lista por delante de Universitario y Alianza Lima. 11:31 ¿Vuelve a casa? Fernando Pacheco no descarta retornar a Sporting Cristal El joven delantero de Fluminense señaló que no descarta volver al club rimense debido a la falta de continuidad. Además, precisó que sería una buena vitrina disputar la Copa Libertadores. 11:22 Celestes forman parte del equipo de la Liga 1 Dos futbolistas de Sporting Cristal figuran en el equipo ideal del 2021 de la Liga 1. Jhilmar Lora y Chritofer Gonzales fueron los representantes de los rimenses. 11:19 Sporting Cristal felicito a jóvenes promesas El último miércoles, la liga profesional premio al mediocampista Jesús Castillo como mejor jugador Sub-20, mientras que Percy Liza fue reconocido como el jugador revelación. 17:53 ¡Todo listo! Fixture de Sporting Cristal Conoce los rivales celestes para la Liga 1 2022: 11:30 Seguirá siendo celeste Sporting Cristal anunció la renovación de su vínculo con el volante Jesús Castillo por dos temporadas más. 06:05 Las estadísticas de Leandro Sosa El mediocentro ofensivo, Leandro Sosa, inició su carrera en el Atenas de San Carlos de Uruguay, luego jugó en equipos como O’ Higgins (Chile), Racing (Uruguay), Atlético Venezuela (Venezuela) y Olimpia (Honduras). En el 2020 llegó a Perú para jugar por el Ayacucho FC, donde fue protagonista de una gran temporada. Sosa ha jugado en total 239 partidos, celebró 31 goles y dio 26 asistencias. Durante su permanencia en el club ayacuchano, disputó 57 partidos, anotó 10 goles y aportó siete asistencias. 03:44 Edinson Chávez, exjugador de Sporting Cristal, llega al Ayacucho FC El Ayacucho FC anunció la incorporación de Edinson Chávez, para disputar la Liga 1. El jugador de 28 años ha sido parte de equipos como: Academia Cantolao, Cusco FC, Alianza Huánuco y Sporting Cristal. 01:56 El ecuatoriano que se sumaría a Sporting Cristal El volante Jordan Rezabala, que pertenece a Xolos de Tijuana de México, llegaría al Sporting Cristal de Perú, que negoció con el equipo dueño de sus derechos y con el cual llegó a un acuerdo de una temporada a préstamo. 22:43 Roberto Mosquera sobre Marcos Riquelme El estratega de Sporting Cristal manifestó que le agradeció a Marcos Riquelme su presencia, esfuerzo y entrega con el club. “Falta un delantero, un nueve. Hablé con Riquelme, le agradecí. Es un ejemplo tremendo para los chicos. Demostró que era un goleador de raza, pero faltó el tiempo necesario para afirmarse”, señaló. 22:42 Roberto Mosquera sobre Leandro Sosa El estratega peruano habló sobre la llegada del uruguayo Leandro Sosa y contó detalles de la conversación que tuvieron. “Hablé con Sosa y está feliz. Me dio gusto conversar con él. Sosa ha llegado al lugar merecido y por méritos”, sentenció. 16:55 Las palabras de Roberto Mosquera sobre Leandro Sosa El entrenador se pronunció sobre el arribo del uruguayo, quien se convirtió en la primera incorporación de la temporada. 21:14 Universitario saludó a Sporting Cristal por su aniversario La escuadra merengue publicó su saludo hacia el conjunto rimense en su cuenta oficial de Twitter. 18:46 El saludo del 'Charapa' Erick Torres también hizo llegar sus saludos a la institución celeste. El volante jugó 11 temporadas con los cerveceros. 18:43 Lobatón saluda a los cerveceros El histórico mediocampista fue figura en muchas de las campañas de cuadro celeste. Asimismo, fue campeón nacional en cinco ocasiones. 16:18 Percy Prado no seguiría en el club rimense El lateral, quien llegó a La Florida a inicios de año, no continuaría para la próxima temporada dado su escaso aporte en esta Liga 1 Betsson, de acuerdo con información del diario Líbero. Foto: Sporting Cristal 11:13 Sporting Cristal continúa con su Feria 66 años de PaSCión El equipo rimense sigue celebrando su aniversario número 66 con los hinchas en la sede de La Florida. Algunos jugadores históricos acompañan los festejos del club. 14:07 Ecuatoriano Juan Sánchez firmaría por cuatro años con Cristal Desde Ecuador informan que el mediocampista de 18 años Juan Sánchez, natural de ese país, firmará un contrato de cuatro temporadas con el club rimense. El jugador ha estado entrenándose en el predio del club durante las últimas semanas. 12:38 Sporting Cristal invita a sus hinchas a celebrar el aniversario del club El equipo cervecero organizará este fin de semana una feria para festejar con sus fanáticos el aniversario 66 de la institución. 11:24 Sporting Cristal tiene cuatro cupos para extranjeros disponibles Con las salidas de Riquelme y Marchán, el equipo rimense tiene libres cuatro de las cinco plazas para extranjeros del 2022. Omar Merlo es el único foráneo que se mantiene en el club. 10:00 Jhon Marchán deja Sporting Cristal para el 2022 El venezolano Jhon Marchán, quien tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta fines del 2022, fue aunciado como nuevo jale de UTC. 09:02 ¿Emanuel Herrera vuelve a Sporting Cristal? El delantero argentino, quien ostenta el récord de goleador con los rimenses en una temporada, podría retornar a La Florida tras un paso irregular por Argentinos Juniors. Hasta el momento, sin embargo, no ha habido pronunciamiento oficial de ninguna de las partes involucradas. 06:33 Franco Zanelatto se aleja de Sporting Cristal Los rumores que lo vinculaban como posible jugador de Sporting Cristal van desapareciendo, pues todo apuntaría a que el futbolista ficharía por Alianza Lima. Fuentes informan que el mediocampista paraguayo, procedente de la Universidad San Martín, se convertiría en el segundo refuerzo extranjero del campeón de la Liga 1 Betsson y le dice no a los rimenses. 13:18 NUEVOS FICHAJES Leandro Sosa (mediocampista) Juan Gibert Sánchez Rosales (prospecto del club) 13:18 BAJAS CONFIRMADAS Alejandro González Percy Prado Jhon Marchán Marcos Riquelme 13:18 RENOVACIONES Johan Madrid 13:18 REGRESARÍAN Aryan Romaní (finalizó su préstamo con Deportivo Municipal) Cristian Carbajal (finalizó prestamo en Alianza Universidad de Huánuco) 13:18 RUMORES Derlis Aquino

Hasta el momento, solo dos futbolistas han sido confirmado como flamantes fichajes para la nueva campaña en la institución celeste. El uruguayo Leandro Sosa, exmediocampista de Ayacucho FC, se incorporará al elenco dirigido por Roberto Mosquera. Por su parte, el delantero John Jairo Mosquera también arribará al Rímac, procedente del Always Ready (Bolivia). Asimismo, el volante Jesús Castillo firmó su renovación luego de ser elegido como el mejor sub-20 del torneo.

En cuanto a las bajas, por ahora son dos los futbolistas de la plantilla 2021 que dejaron La Florida. El delantero Marcos Riquelme, quien llegó a inicios de año, no fue considerado para la nueva etapa por no cumplir las expectativas y terminó regresando al fútbol boliviano, precisamente, al Always Ready. El centrocapista Jhon Marchán, quien todavía tiene contrato, irá como préstamo a UTC.

Mercado de fichajes en Sporting Cristal