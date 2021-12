Penco descarta que su salida del Boys fuese por temas económicos: “Dijeron que no me querían”

Pieza fundamental. La campaña de Sport Boys en el 2021 quedará en la memoria de los hinchas rosados como una de las mejores. Más allá del buen rendimiento colectivo que tuvo el plantel, el nombre del argentino Sebastián Penco fue uno de los que más protagonismo tomó en el último tramo de la pasada Liga 1 Betsson.

Desde su llegada en el 2019, el delantero no se cansó de marcar goles y en total registró 26 dianas con la camiseta chalaca . Sus dos últimos tantos fueron en los minutos finales ante Carlos Mannucci y Sporting Cristal, siendo cruciales para que la Misilera vuelva a un torneo internacional después de 20 años.

Sebastián Penco llegó a Sport Boys en 2019 procedente de Sarmiento de Argentina. Foto: Twitter

Por ello, para muchos aficionados fue una sorpresa que no se le considere para disputar la Copa Sudamericana y se hablaba que esto no se concretó por falta de un acuerdo. “ No fue un tema económico, nunca hubo llamado para la negociación porque dijeron que no me querían ”, manifestó el artillero en diálogo con TV Perú.

Recordemos que hace un mes el futbolista compartió una comida con Ricardo Gareca y aprovechó la oportunidad para revelar algunos detalles de aquella conversación. La ‘Motoneta’ mencionó que hasta el ‘Tigre’ se sorprendió por su partida.

“La salida con Gareca se dio por un amigo en común. Me felicitó por lo hecho con Sport Boys. Hasta él se quedó sorprendido porque no seguiría”, agregó el experimentado atacante de 38 años.

Por otra parte, el conjunto de Ítalo Manzo espera reforzarse de la mejor manera en la zona ofensiva. La salida de Sebastián Penco (San Martín de San Juan) y Joao Villamarin (Universitario) los obligan a buscar piezas de recambio con jerarquía para afrontar la temporada 2022.