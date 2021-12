Lewandowski sobre su futuro: “Todos los años hay rumores, no es nada nuevo”

Robert Lewandowski viene teniendo una gran temporada en el Bayern Múnich. El delantero polaco ha anotado 30 goles en 25 encuentros, sumando todas las competiciones en la presente temporada. Su equipo es puntero en la Bundesliga y clasificó como primero de su grupo en la UEFA Champions League.

El atacante recibió el premio Diego Maradona en los Globe Soccer Awards, que distingue al goleador del año. También se llevó el premio al mejor jugador del año de la afición. ‘Lewa’ culminó este 2021 con 69 anotaciones, seguido por Kylian Mbappé (51) y Erling Haaland (49).

El goleador despejó los rumores sobre su posible salida del cuadro bávaro en el próximo mercado de pases. “En mi vida futbolística, siempre he hecho lo que he elegido. Puedo jugar muchos años más. No he pensado en el futuro en unos años. Tal vez pueda hacerlo, pero ahora todo va bien; estoy concentrado en la temporada, en los próximos partidos, en lo que quiero esta temporada”.

“Todos los años hay rumores, para mí no es nada nuevo. Estoy enfocado en el campo, en el entrenamiento. Es difícil si escuchas todas estas voces. Lo importante es ser feliz donde estás”, agregó. El exjugador de Borussia Dortmund estuvo a punto de lograr el Balón de Oro, pero se lo llevó Lionel Messi.