Fue uno de los grandes fichajes del PSG, pero ya podría irse a Newcastle en enero

Sin duda, el Paris Saint Germain (PSG) fue uno de los grandes protagonistas en el último mercado de pases, donde su mayor ‘bomba’ fue el fichaje del crack Lionel Messi. Sin embargo, el primero de sus refuerzos fue Georgino Wijnaldum, quien llegaba de romperla con el Liverpool en la Premier League, pero su falta de continuidad es un tema que no lo hace sentir cómodo en el club parisino.

Según el medio francés L’Equipe, el neerlandés podría retornar al fútbol de Inglaterra, ya que está en la mira del Newcastle. Las urracas, quienes se ubican en la zona de descenso de la liga inglesa, buscan levantarse y tienen en mente a Wijnaldum, quien ya fue parte del club entre 2015 y 2016, antes de llegar a los reds.

Al igual que él, otros futbolistas, como Gianluigi Donnarumma, no se sienten de lo mejor por no tener un lugar asegurado en el equipo de Mauricio Pochettino. Aunque, a pesar de los grandes nombres que tiene el plantel, el DT no ha podido generar un buen funcionamiento.

Por otro lado, el PSG necesita ingresar por lo menos 100 millones de euros a sus arcas para mitigar los 200 millones de de pérdida en la última temporada. En ese sentido, el equipo parisino buscaría vender a algunos futbolistas para obtener ganancias, aunque Wijnaldum no estaba en esa lista, tendrían un gran ingreso por él.

Pero, de acuerdo al medio citado, Newcastle quiere al futbolista cedido, lo cual no aceptarían en París, aunque podrían colocar una cláusula con opción de compra obligatoria de al menos 30 millones de euros.