¡Grandes torneos se aproximan! Los mejores eventos del fútbol femenino para el 2022

Saca tu agenda y apunta estos eventos. El fútbol femenino para el año entrante tendrá competencias muy importantes y atractivas a nivel mundial. Habrá torneos para los clubes y selecciones, como la definición de la Champions League o la Copa América, donde la selección peruana tendrá participación en un torneo oficial luego de los Juegos Panamericanos en Lima 2019.

Al inicio del año 2022, habrán varios certámenes de diferentes categorías y torneos amistosos en donde los países se prepararán para sus futuras competencias, por ejemplo, el Torneo Internacional de Francia, del 14 al 23 de febrero, en la que participarán la selección anfitriona más Brasil, Finlandia y Países Bajos.

También estará presente la copa que organiza la Federación Inglesa de Fútbol (FA), donde reúne a las mejores selecciones de Europa, como Alemania y España. Los partidos se disputarán en la ventana de fecha FIFA en el segundo mes del año próximo.

Acá repasamos los eventos del fútbol femenino más resaltantes para la siguiente temporada.

UEFA Women’s Champions League 2021-2022

El máximo torneo de clubes europeos llegará a su fin en mayo, aún con fecha y hora por confirmar. Lo que sí se conoce es que la definición tendrá como escenario el estadio de la Juventus, en Turín, Italia.

El torneo está en pausa hasta el martes 22 de marzo, en el cual se dará inicio a los encuentros de ida de los cuartos de final. En esta instancia hay partidos más que interesantes.

FC Barcelona, con Alexia Putellas (Balón de Oro 202), se medirá ante el Real Madrid, que está haciendo su primera aparición en la competición. Será el primer clásico español femenino a nivel internacional en la historia. Otro de los duelos atractivos será entre Arsenal con Wolfsburgo, dos antiguos campeones de la copa.

Último campeón: FC Barcelona (2020/2021)

Equipo más ganador: Olympique Lyon (siete trofeos)

La Champions League femenina se disputa con este nombre desde ele 2009. Foto: composición/ UWCL

Eurocopa - Inglaterra 2022

El país inglés será anfitrión de la ‘Euro’ femenina que se disputará entre el miércoles 6 al domingo 31 de julio. La fase final del torneo contará con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro. Inglaterra ante Austria será el primer partido en el mítico estadio de Old Trafford. La gran final de disputará en otro gran coloso: Wembley.

Último campeón: Países Bajos (2017)

Equipo más ganador: Alemania (ocho copas)

Brasil liderado por la mítica Marta ganó la Copa América en Chile 2018. Foto: Conmebol

Copa América - Colombia 2022

Las selecciones sudamericanas se alistan para intentar alcanzar la gloria. La nación cafetera acogerá la competición del viernes 8 al sábado 30 de julio. Los 10 países no solo buscarán la Copa, sino también lograr un cupo para el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, que se disputará por primera vez en su historia con 32 selecciones.

El aumento de elencos abre la posibilidad para que los conjuntos de Conmebol tengan tres plazas directas (antes solo dos) y otras dos selecciones irán a un mini torneo con otros ocho países de distintas confederaciones para definir los últimos tres boletos a la Copa del Mundo.

La selección peruana podría estar ante una gran posibilidad de acceder a pelear por uno de estos puestos. Este año 2021 ha tenido solo cinco duelos amistosos: Ecuador (2), Paraguay (2) y Alianza Lima como preparación para la novena edición de la Copa América.

Último campeón: Brasil (2018)

Equipo más ganador: Brasil (siete títulos)

Copa Libertadores - Ecuador 2022

Los mejores equipos de Sudamérica se reunirán nuevamente entre el jueves 13 al viernes 28 de octubre en el país Tricolor. La Conmebol viene impulsando este torneo con más fuerza y anunció, hace pocas semanas, un gran aumento en el premio para el campeón y subcampeón. El cuadro que termine como ganador será acreedor de un millón y medio de dólares, mientras que el segundo lugar tendrá medio millón.

Último campeón: Corinthians (2021)

Equipo más ganador: Corinthians y San José (tres trofeos cada uno)

Corinthians ganó todos sus partidos durante el torneo. Foto: Corinthians.

Otros torneo femeninos 2022

En la región sudamericana, según apuntó la Conmebol, habrán más campeonatos pero de categorías menores, como el torneo Sub 17 del 1 al 19 de marzo (en Uruguay) y Sub 20 del 6 al 24 de abril (en Chile). Además, de la Copa Libertadores en futsal en la rama absoluta (4 al 11 de junio en Bolivia) y Sub 20 (2 al 10 de septiembre en Brasil).