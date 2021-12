Fichajes Liga 1 2022 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del mercado de pases del fútbol peruano

Universitario de Deportes está enfocado en terminar de armar su elenco para la temporada 2022. En esa línea, Gregorio Pérez aclaró que el plantel está casi completo, aunque aseguro que siempre dejan la puerta abierta.

Uno de los puntos críticos a cubrir el siguiente año es la bolsa de minutos. Si bien es preciso que se dé, para fomentar la incorporación de nuevos talentos, también pone en aprietos a los clubes, sobre todo por el escaso tiempo que las divisiones de menores han podido trabajar este 2021.

“Chicos que no están preparados todavía para desarrollarse en primera división. Y esos chicos como ha pasado en los años anteriores, una vez que completaron la edad y no pueden completar la bolsa de minutos, el 65% más de ellos, que no se sabe a qué club pertenecen o no juegan en ningún lado. Yo creo que la mirada debe ser más alta”, precisó el técnico.