Alista maletas: Erling Haaland se decanta por LaLiga antes que por la Premier League

Cuestión de tiempo. Erling Haaland se ha convertido en uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes. El delantero del Borussia Dortmund ha encantado a los clubes más grandes de Europa con su potencia física y su capacidad goleadora. A pocos días de abrirse el libro de pases invernal, los medios postulan que varios equipos de la Premier League estarían interesados en quedarse con el goleador.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista italiano Gianluca Di Marzio, especialista en temas de traspasos, mencionó que el noruego prefiere recalar en territorio hispano. “A Earling Haaland no le gusta tanto la Premier League como LaLiga. De hecho, la liga inglesa no se encuentra entre sus sueños, prefiere jugar en España”, sostuvo el comunicador para la web alemana Wet Freunde.

Haaland es el goleador actual en el Borussia Dortmund. Foto: EFE

Si bien hubo interés del vigente campeón de la Champions League, el artillero no considera tan atractivo pisar el césped del balompié inglés. “Incluso el año pasado, cuando Chelsea trató de ficharlo, no presionó (Haaland) para ir allí porque cree que Real Madrid o Barcelona son los clubes que considera adecuados para él en este momento”, añadió.

PUEDES VER: PSG de Mauricio Pochettino sacaría la billetera para hacer un fichaje millonario

La principal revelación fue en torno a la institución que tendría la primera opción para adquirir al futbolista de 21 años. “Solo el Real Madrid y el Barcelona pueden ficharlo porque no puede ir al Atlético de Madrid ni a ningún otro club. Probablemente porque, como Mbappé, que quiere jugar en el Real Madrid, le dijo a su agente que probará con el Real Madrid . Y si no es con ellos, con Barcelona, y si no con Barcelona, con Chelsea, Manchester United, etc.”, precisó.

Cabe resaltar que el atacante tiene contrato con el elenco alemán hasta el 2024. Sin embargo, a partir del 2022 podría activar una cláusula de rescisión valorizada en 75 millones de euros.