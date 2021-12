Alianza Lima fichajes 2022 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones de los blanquiazules

Pese a las informaciones que indican que su fichaje por Alianza Lima se cayó por completo, y que su futuro profesional estaría en el fútbol del exterior, Raziel García volvió a expresar su deseo de fichar por el club de La Victoria.

“Ya no estoy en Cienciano, ya me desvinculé. Aún no han hablado conmigo sobre una posible caída del pase a Alianza. Hay opciones en el extranjero, pero yo estoy esperando. Ojalá pueda llegar a Alianza Lima”, declaró en Alianza History.