Hora del Arsenal vs. Norwich: VER duelo de la Premier League en el tradicional Boxing Day

Arsenal vs. Norwich EN VIVO se enfrentarán este domingo 26 de diciembre desde las 10.00 a. m. (Perú). El cotejo se desarrollará en el Estadio Carrow Road en el marco de la jornada 19 de la Premier League.

La transmisión del partido estará a cargo de la señal de Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo de la liga inglesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República.

Arsenal vs. Norwich: la previa

Tradicionalmente uno de los días más señalados en la Premier League: el Boxing Day no será tan festivo este año, ya que Gran Bretaña y los clubes de la Premier League hacen frente a un exponencial número de casos positivos de COVID-19, por lo que tres partidos programados para el domingo fueron aplazados.

Los gunners marchan en el cuarto lugar con 32 puntos, por lo que pelearan para quedarse con el triunfo y seguir en la lucha por mantenerse en los primeros lugares.

Arsenal viene de hilar tres victorias consecutivas: 3-0 contra Southampton, 2-0 frente a West Ham United y 4-1 ante Leeds United.

Del otro lado, Norwich es colero con apenas 10 puntos. Un triunfo, aunque difícil, podría sacarlos de la zona de descenso.

Hace cinco fechas que el equipo no conoce lo que es ganar en la Premier League (dos empates y tres derrotas). En su última aparición cayó en casa frente a Aston Villa (2-0).

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Norwich?

La transmisión del partido entre Arsenal vs. Norwich EN VIVO empezará a partir de las 10.00 a. m. (Perú).

Perú: 10.00 a. m.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs. Norwich?

El duelo por la Premier League irá por la plataforma de Star Plus en territorio latinoamericano.

¿Dónde ver Arsenal vs. Norwich ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Arsenal vs. Norwich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

