Star Plus Tottenham vs. Crystal Palace EN VIVO: mira aqui el partido por la Premier League

Tottenham vs. Crystal Palace EN VIVO se enfrentan este domingo 26 de diciembre por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League. El duelo entre ambos equipos se dará en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 10.00 a. m. (hora peruana).

El encuentro será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas y todas las incidencias.

Tottenham vs. Crystal Palace: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Crystal Palace Fecha Domingo 26 de diciembre Hora 10.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Estadio Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Tottenham: Hugo Lloris; Davinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Oliver Skipp, Harry Winks, Sergio Reguilón; Lucas Moura, Heung-Min Son, Harry Kane.

Crystal Palace: Vicente Guaita; Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell; Conor Gallagher, Will Hughes, Cheikhou Kouyaté; Jordan Ayew, Odsonne Édouard, Wilfried Zaha.

¿A qué hora juega Tottenham vs. Crystal Palace?

El encuentro entre Tottenham vs. Crystal Palace se disputará desde las 10.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Inglaterra: 3.00 p.m

España: 4.00 p.m.

¿En qué canal pasan el Tottenham vs. Crystal Palace?

Puedes ver el partido Tottenham vs. Crystal Palace a través de la señal de Star Plus. Para acceder debes registrarte con tus datos personales en la web oficial del streaming: www.starplus.com . Recuerda que la plataforma ofrece tres paquetes de suscripciones para poder disfrutar de los encuentros futbolísticos.

¿Cómo seguir Tottenham vs. Crystal Palace ONLINE?

En caso no tengas acceso a Star Plus, puedes seguir el Tottenham vs. Crystal Palace por internet desde cualquier parte gracias a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará con el resultado actualizado EN DIRECTO del compromiso.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Crystal Palace?

El cotejo está programado a jugarse en el Tottenham Hotspur Stadium , recinto deportivo ubicado en Londres y con capacidad para 62.850 espectadores.

Tottenham vs. Crystal Palace: últimos enfrentamientos

Crystal Palace 3-0 Tottenham | 11.09.2021

Tottenham 4-1 Crystal Palace | 07.03.2021

Crystal Palace 1-1 Tottenham | 13.12.2020

Crystal Palace 1-1 Tottenham | 26.07.2020

Tottenham vs. Crystal Palace: pronostico

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas para este encuentro, el favorito para vencer es Tottenham, que paga un promedio de 1,65 por su triunfo. La victoria de Crystal Palace se cotiza en aproximadamente 5,25, mientras que el empate tiene una cuota de 3,90.